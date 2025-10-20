Rosalía publicará su nuevo disco, 'Lux', el próximo 7 de noviembre

La cantante española Rosalía anunció este lunes en una de las icónicas pantallas de Times Square (Nueva York) que su nuevo álbum, 'Lux', saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre.

En una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.

Detrás de ella, la palabra 'Lux' se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha 'Noviembre 7'.

En los últimos días, la artista española ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título 'Berghain', el nombre de una de las discotecas de música tecno más famosas de Berlín (Alemania).

Está previsto que la cantante participe esta tarde en un directo en su perfil de TikTok programado para las 20:45 hora de España, del que se espera que dé más detalles de su nuevo proyecto.

La semana pasada, Rosalía promocionó su nuevo álbum en la fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía madrileña, en el que se podía ver el pentagrama divulgado por ella misma, una imagen suya y un símbolo similar al de la paz.

Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde 'Motomami' (2022), un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.