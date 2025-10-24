La Plazuela vuelve con 'Si miro patrás', su primera canción 100% propia en dos años

"Me paso por el forro a todos esos gallitos juntos / menos ronear y más hablar de verdad", cantan La Plazuela en este Si miro patrás, el nuevo single que publican este viernes y que ya puedes ver y escuchar en exclusiva en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El dúo granadino está cansado de toda esa gente que a la cara te sonríe pero que después hablan mal a tus espaldas, y a ellos va dedicada esta canción aliñada a su más puro estilo: con esa fórmula sonora en la que confluyen el rock, el funk, el flamenco y la rumba, esta vez menos algo menos electrónica que otras y con un buen regusto a Semana Santa.

La Plazuela

Dos años llevaba La Plazuela sin publicar material nuevo en solitario. Manuel Hidalgo Sierra, El Indio, y Luis Abril Martín, El Nitro, saben dosificar sus pasos, y después de un álbum de debut (Roneo Funk Club, 2023) que les deparó una exposición brutal y una gira de altos vuelos que les dejó exhaustos, se han tomado un tiempo hasta dar sus siguientes pasos creativos. Es cierto que en ese impasse se han publicado sus colaboraciones con artistas como Los Yakis, David de Jacoba o Lola Índigo, pero desde La primera Helá no teníamos un tema que fuera 100% La Plazuela. Si miro patrás, anticipo del que será su nuevo disco, vuelve a presentarles en su versión más pura.

"Dos años pasan volando, casi sin darnos cuenta, pero a la vez en ese tiempo también pueden cambiar muchas cosas. Hay cambios que ocurren fuera, en todo lo que nos rodea, pero muchas veces los cambios más significativos ocurren por dentro", dicen El Indio y El Nitro sobre este regreso a hechuras originales. "Así, un día nos damos cuenta de que la perspectiva con la que miramos las cosas ya no es la misma. Es posible incluso que lo que fuera un sueño ahora sea una realidad, con la diferencia de que en la realidad las cosas no son como las soñamos. Según pasan los años las emociones dejan de ser simples. Aparecen el desarraigo, la nostalgia, la ansiedad… emociones que surgen de la suma de otras emociones. Aunque, hasta que lo entiendes, todo se vuelve extraño, confuso y te haces preguntas".

De esas preguntas y de sus respuestas es de donde surgirá este segundo disco de La Plazuela, un álbum que se prevé que salga hacia finales de año y que mantendrá, dicen, su esencia sonora, aunque prometen ir un paso más allá tanto en las temáticas de sus letras como en con el uso de nuevos elementos musicales.

Esos destellos ya se dejan ver en este nuevo tema, para el que el dúo ha contado con una contribución muy especial: la de una banda de Semana Santa, concretamente la de La Victoria del Realejo, una de las más importantes de Granada. Con la grabación de una de sus marchas, que escuchamos avanzada la canción, le da un punto de solemnidad a esta que contrasta bien con el fraseo callejero y desenfadado del dúo. El aparato estético se mantiene: en la portada de este single les vemos como siempre, con sus característicos looks como de finales de los 70, con el habitual protagonismo de las gafas, que para algo han fundado su propia marca.

A la espera de que se publique el álbum, no hay por ahora conciertos de La Plazuela a la vista.