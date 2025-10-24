En Valencia
Rosalía estrenará 'LUX' en la gala de LOS40 Music Awards
La artista ha diseñado un espectáculo especialmente para la ocasión
Voro Contreras
Rosalía regresa a los escenarios el próximo 7 de noviembre y lo hará en LOS40 Music Awards 2025. La artista ha escogido la gala de premios de LOS40 para presentar por primera vez en directo 'LUX', su cuarto disco, que verá la luz ese mismo día. La catalana se subirá al escenario del Roig Arena para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión.
Más de tres años después de conquistar el planeta con 'Motomami', Rosalía lanza junto a Columbia Records y Sony Music 'LUX', un álbum compuesto por 15 temas en digital y 18 canciones en el vinilo y CD, en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.
El disco, que ha grabado junto a la London Symphony Orchestra, explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad.
Rosalía regresa a València de la mano de LOS40 un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada por la dana. La cantante fue uno de los miles de españoles que se trasladaron hasta las localidades para ayudar a los vecinos en los días posteriores a la catástrofe. En esta ocasión, ofrecerá a todos los valencianos un show que dará el pistoletazo de salida a la gala.
Con su actuación en LOS40 Music Awards 2025, Rosalía se incorpora a un cartel en el que también figuran estrellas de la talla de Ed Sheeran, Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.
