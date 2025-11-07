Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': "En su manera de cantar notas que hay unos conocimientos musicales profundos, como con los Beatles"

El impacto del primer avance de 'Lux', el sencillo 'Berghain', fue mayúsculo, con una Rosalía con un registro vocal lírico sorprendente. También por su composición e interpretación, una bienvenida espectacular a la anunciada etapa espiritual de la catalana. El maestro Jordi Savall, a preguntas de El Periódico, comenta que la pieza le pareció "muy potente". "Tiene una estructura muy interesante. Se escucha lo que llamamos musicalmente un bajo ostinato. Se va repitiendo con mucha energía mientras que ella canta por encima como improvisaciones", desarrolla el violagambista y musicólogo.

Pero, como casi siempre, el asombro y la sorpresa general para algunos no lo fue tanto. El periodista y compositor Luis Troquel, colaborador de El Periódico y la persona que más luz aporta siempre sobre la artista catalana, rememora una escena con la que conectó tras escuchar el 'single'. "Que podía brillar en un registro vocal lírico, como al principio de ‘Berghain’, es algo que tenía claro desde la primera vez que la escuché sin ningún instrumento ni amplificación. Fue en mi casa, e improvisadamente le cantó a mi madre una copla de los años 30. Lo hacía con su voz más característica: esa que de tan dulce, natural y delicada puede parecer fina. Como el agua de un riachuelo que, sin embargo, albergaba el caudal de un torrente. Aquella voz que tantas veces podía parecer pequeña era en realidad inmensa", aporta, tan generoso como poético, Troquel. Y, cabe señalar, que quienes escucharon a aquella joven Rosalía en el comedor de su casa no eran unos oyentes cualesquiera. "Tanto yo como mi madre nos quedamos de piedra, y eso que ella llevaba toda la vida escuchando, también sin amplificación, a figuras como Victoria de Los Ángeles y Montserrat Caballé", añade. Ahí es nada.

De alguna manera, en 'Lux' Rosalía luce su formación en clásica. Pasó por el Taller de Músics, pero también por la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), donde se matriculó como optativa en el Cor de Música Antiga que dirige -entonces era uno de sus primeros años- Francesc Garrigosa. El cantante y profesor de canto recuerda perfectamente a una joven "muy maja y, sobre todo, muy seria". Una alumna disciplinada y atenta que, aunque venía del flamenco, se apuntó a sus clases para "aprender otros estilos". Garrigosa, que pasó por la Escolania de Montserrat, coro de niños presente en 'Lux', cuenta que centra mucho su repertorio en el Renacimiento y, claro, en Navidad toca un cancionero plagado de temética religiosa -¿les suena?- con referencias al Nacimiento, la Virgen María... "Su voz ha evolucionado muchísimo", comenta Garrigosa, que explica que siempre ha puesto hincapié en la importancia de la respiración para cantar y que, por cierto, recuerda a una Rosalía algo vergonzosa a la hora de cantar sola en clase.

De fondo, con 'Berghain' y ahora con la obra completa, 'Lux', ha aparecido una conversación paralela sobre la importancia de la formación y, en concreto, en música clásica. Algo que tiene mucho peso para Savall sea un trabajo del campo que sea. "En su manera de cantar y de armonizar notas que hay unos conocimientos musicales profundos, como con los Beatles. Ellos sin sus estudios musicales no hubieran hecho lo que hicieron. Detecto muy rápidamente cuando escucho a un cantante si tiene o no una formación musical completa. Si la tiene hace sentir cosas más sutiles mientras que los que no la tienen pueden tener mucha imaginación pero le faltarán esos elementos de la historia de la música y de las armonías", aporta el maestro catalán.

Coincide con él Garrigosa -ambos, por cierto, han trabajado durante muchos años juntos-, que explica la importancia de los cimientos de la clásica que, aunque no sea algo que considere obligatorio para desarrollar una carrera, es un complemento a tener muy en cuenta. Y zanja con un ejemplo: "A mí me ha pasado que, viendo musicales en el West End de Londres, he visto grandes interpretaciones de cantantes que, a la que he mirado su currículum, he visto que han hecho formación de clásica aunque hagan canto moderno".