Adiós a uno de los maestros del cante del siglo XX: fallece Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’

El mundo de flamenco amanece este jueves de luto por el fallecimiento del cantaor Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’, que ha fallecido hoy en Málaga, localidad donde residía actualmente, a los 93 años de edad.

La noticia ha sido confirmada a EFE por el hijo del artista, Alejandro Fernández. El cantaor había sido sometido hace un mes a una intervención quirúrgica de carácter cardíaco que había superado, aunque en los últimos días había sufrido un empeoramiento de su situación, que obligó a su hospitalización este miércoles en el Hospital Regional Universitario de Málaga, donde ha fallecido a causa de una infección.

Referente universal del flamenco

Nacido en la localidad cordobesa de Puente Genil en 1932, ‘Fosforito’ está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX.

Comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios. Se codeó en los 50 y 60 con maestros como Pepe Pinto o Juan Valderrama, le cantó en América a Manuela Vargas y recorrió toda la costa americana en 1964 con motivo de la Exposición Universal junto a su amigo Juan Habichuela. Junto con Antonio Mairena ha sido cabeza de cartel en todos los festivales de España durante los 70. Rescató estilos de su tierra como el Zángano de Puente Genil.

Grabó junto a Paco de Lucía una memorable antología. Además, es autor de sus propias letras y compositor para otros muchos cantaores, como Camarón, que utilizó sus versos en el inicio de su carrera artística. Participó en la lucha por la III Llave de Oro del Cante que se entregó a Antonio Mairena en 1962 y ha recibido otros muchos premios, como el Ondas en 1998 por su larga trayectoria o el Pastora Pavón, máximo galardón que otorga la Junta de Andalucía a los artistas flamencos, en su primera edición de 1999. Asimismo, el 11 de octubre de 2005 recibió de manos del gobierno andaluz en el Teatro Cervantes de Málaga la V Llave de Oro del Cante, con la que pasa a la historia junto al Nitri, Manuel Vallejo, Antonio Mairena y Camarón de la Isla.