Muere a los 91 años Ornella Vanoni, una de las grandes voces de la música italiana

La cantante y actriz italiana Ornella Vanoni, figura central de la música popular del país durante más de siete décadas, falleció este viernes en su casa de Milán a los 91 años, según confirmaron autoridades italianas. La prensa local, entre ellas el 'Corriere della Sera', informó que la artista murió poco antes de las 23.00 horas a causa de un paro cardíaco. Nacida en Milán el 22 de septiembre de 1934, Vanoni inició su trayectoria en el Piccolo Teatro, donde se formó como actriz bajo la dirección de Giorgio Strehler, que sería su mentor y pareja. A partir de los años 60 dio el salto definitivo a la música y se convirtió en una de las voces más reconocibles del país, primero con las 'Canzoni della Mala', un proyecto dedicado a historias de la vida marginal milanesa, y después con una sucesión de éxitos que la situaron entre las grandes damas de la canción italiana.

Su repertorio incluye temas ya clásicos como "La Musica è Finita”, “Eternità”, “L’Appuntamento”, “Una Ragione di Più” y “Senza Fine”, esta última junto al cantautor Gino Paoli, con quien mantuvo una fructífera relación artística y personal. Con más de 50 discos grabados y 50 millones de copias vendidas, Vanoni cultivó también colaboraciones con figuras como George Benson, Herbie Hancock, Franco Califano y el propio Paoli. Entre sus trabajos más recientes destaca la versión de “Sant’allegria” publicada en 2024 junto al cantante Mahmood.

Vínculo con San Remo

Su vínculo con el Festival de San Remo fue constante: participó en ocho ediciones, alcanzó el podio en 1968 con “Casa bianca” y en 1999 se convirtió en la primera cantante en recibir un premio honorífico por toda su carrera. Su imagen —particularmente su característico pelo pelirrojo y rizado— la convirtió también en un icono de estilo.

Ornella Vanoni. / Gian Mattia D\'Alberto / LaPresse / LAP

Las reacciones a su muerte se sucedieron en Italia. El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, destacó que el país pierde “a una de sus artistas más originales y refinadas”, y subrayó su “voz única” y su “capacidad interpretativa sin igual”. El presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana, afirmó que Vanoni “ha dejado un legado artístico que permanecerá para siempre en el corazón de todos”. Actriz, intérprete y presencia constante en la vida cultural italiana durante más de sesenta años, Vanoni mantuvo su actividad casi hasta el final de su vida, entre la música, el teatro y la televisión. Su legado queda ya como una de las páginas imprescindibles de la historia artística del país.