Brigitte Bardot vuelve a estar hospitalizada

La actriz y activista por los derechos de los animales francesa Brigitte Bardot, uno de los símbolos sexuales del cine en los años 1960, está hospitalizada de nuevo en Tolón (sureste de Francia) desde hace varios días, según informaron este martes medios regionales franceses.

Esta es la segunda vez durante este otoño que Brigitte Bardot, de 91 años, ingresa en el hospital Saint-Jean de Tolón, indicaron el periódico Var Matin y la radio ICI Provence.

Bardot lleva "varios días" en el centro hospitalario, añadieron los medios, sin precisar cuántos.

El pasado octubre, la actriz ya había sido hospitalizada unos días en Tolón para someterse a una "cirugía menor" y después regresó a su domicilio de Saint-Tropez, donde, según varias fuentes cercanas a la activista animalista, "se encontraba descansando y recuperándose lentamente".

La Fundación Brigitte Bardot confirmó entonces a ICI Provence que la cirugía había salido "muy bien".

En aquel momento, la célebre actriz y activista incluso tuvo que romper su silencio habitual y desmentir en sus redes sociales los rumores que circularon sobre su fallecimiento.

"Estoy bien", escribió la actriz, "y no sé qué idiota empezó esta 'noticia falsa' sobre mi fallecimiento (...) no tengo intención de despedirme".

Desde entonces, no ha vuelto a emitir ninguna declaración pública.

Brigitte Bardot, también conocida por sus siglas BB abandonó el cine en los años 70 para dedicarse a defender los derechos de los animales y desde entonces vive entre su famosa residencia de La Madrague en Saint-Tropez y una segunda casa escondida en la vegetación, La Garrigue, que alberga animales y una capilla privada.

En enero de 2023, la leyenda del cine francés, había sido hospitalizada debido a una insuficiencia respiratoria.