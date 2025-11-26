Primeras palabras de Antonio Resines tras salir de su preocupante ingreso en la UCI
El actor reaparece días después de recibir el alta médica y asegura que se encuentra bien mientras evita profundizar en lo ocurrido
Carlos Merenciano
Antonio Resines ha reaparecido públicamente tras su reciente ingreso en la UCI, un episodio que despertó gran inquietud en el sector audiovisual. El intérprete, que pasó varios días hospitalizado en el Hospital San Rafael de Madrid y llegó a permanecer en cuidados intensivos, según publicó la revista Semana, ha retomado poco a poco su rutina mientras continúa con su recuperación.
En su primera salida ante las cámaras, Resines ha optado por la discreción. Acompañado por su mujer, la productora Ana Pérez-Lorente, el actor ha evitado detenerse ante los medios y ha zanjado cualquier pregunta con un mensaje breve pero tranquilizador. “Estoy bien”, ha afirmado, restando importancia a lo ocurrido al añadir que no había sido “nada”.
La escena, captada por la agencia Europa Press, muestra a Resines avanzando con paso firme hacia un taxi, decidido a no desvelar más detalles sobre su estado. Su actitud confirma que, por ahora, su prioridad es recuperarse en casa tras una semana complicada que le obligó a cancelar todos sus compromisos profesionales.
Entre ellos se encontraba el talent show 'Top Chef: Dulces y famosos', que inició sus grabaciones la pasada semana, y donde finalmente tuvo que ser sustituido por el actor Luis Merlo, tal y como confirmó en exclusiva Yotele.
- 400 escolares de A Coruña conocerán a una de las mayores leyendas del Dépor: sigue siendo uno de sus máximos goleadores
- El Deportivo utiliza la fórmula Yeremay con Eddahchouri: la cláusula para salir y los clubes ya conocen su cuantía
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- Toma forma la pasarela que unirá las estaciones de tren y bus de la intermodal de A Coruña
- ¿Por qué hay dos arbolitos en el andamio de la nueva promoción de la calle Montevideo, en A Coruña?
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Reunión de la FIFA y la RFEF con A Coruña y el resto de las sedes españolas del Mundial 2030
- Abre sus puertas una de las tiendas más esperadas del nuevo Marineda City