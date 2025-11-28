La agresión sexual a la cantante de Delaporte en un concierto: "Le comió la boca sin su consentimiento"

Un acto de "violencia sexual inaceptable". Así ha calificado en redes sociales el dúo Delaporte la agresión sexual que sufrió su cantante, Sandra, a la que un hombre besó sin su consentimiento durante un concierto el pasado viernes en Madrid.

En un comunicado en redes sociales, el grupo de música electrónica ha denunciado el incidente y ha anunciado que tomarán "todas las medidas legales correspondientes". Según su relato, el ataque se produjo cuando la artista bajó a la pista para bailar entre el público, como suelen hacer durante sus conciertos. "Un hombre le agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento", detallan. "Sandra quedó en shock, pero siguió adelante hasta el final sin entender nada. Había tanta gente que no sabe quién fue", añaden a continuación sobre aquel episodio y las razones por las que en ese momento no hubo reacción: "Quiso callarlo y olvidarlo porque no quería manchar las cosas bonitas que sí sucedieron".

Este martes, después de discutirlo desde la calma y coincidiendo con la celebración del 25N y la lucha contra la violencia dirigida a la mujer, el duo del que también forma parte Sergio Salvi decidió hacer público lo sucedido para proteger el espacio que construyen juntos en cada concierto frente a "personas que no saben lo que es el consentimiento, el respeto y la violencia sexual".

"Desde todo el equipo de Delaporte queremos denunciar la gravedad de estos hechos y dejar clara nuestra tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual. Ante situaciones así, se tomarán todas las medidas legales correspondientes", concluye el mensaje, junto con un agradecimiento para quienes sí contribuyen a hacer de la música un instrumento "que sana".

Tras la denuncia en redes sociales, las muestras de apoyo no han dejado de llegarles al público. Muchas otras artistas como Zahara y Rozalén han escrito públicamente para darles su solidaridad e incluso Pedro Sánchez les ha mostrado su apoyo: "Que estas cosas sigan ocurriendo es la prueba de que aún nos queda mucho por hacer. Muchas gracias por haber sido valientes y contarlo. Todos los entornos deberían ser seguros. También los conciertos. Todo mi apoyo para la banda y especialmente para Sandra. Un abrazo", ha comentado el presidente del Gobierno en el perfil de Delaporte.