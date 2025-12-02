El Cementerio de los Libros Olvidados de Ruiz Zafón abre sucursal en Guadalajara

"Entonces, ¿dónde queda Barcelona?", pregunta un taxista mientras maniobra sin inmutarse por el pesadillesco tráfico, todo atascos y semáforos de libre interpretación, del centro de Guadalajara y cita a Gaudí y la Sagrada Familia como adaptadores universales y desatascadores culturales. ¿Barcelona? Ahí la tiene, entrando a la derecha: entre las flores de Mercè Rodoreda y el Cementerio de los Libros Olvidados. Junto al pabellón porticado y ese mapamundi literario y espiritual en el que se quieren mostrar casi todas las caras de la Barcelona presente y futura.

A un lado, 10.000 formas de mirar Barcelona, un millar de ellas en catalán que, para sorpresa de la organización, también funcionan entre el público mexicano; al otro, un monumento a la Barcelona mítica y legendaria. La de perfiles góticos, barrios atrapados en el blanco y negro de la historia y cartelería modernista con guiños a Ramon Casas. La ciudad de Daniel Sempere y 15 millones de lectores de nada.

El laboratorio y patio de recreo de Carlos Ruiz Zafón, superventas de alcance internacional y figura venerada con entusiasmo en tierras mexicanas, al que Planeta ha querido recordar en la Feria Internacional del Libro con un módulo temático dedicado al universo de 'La sombra del viento' (2021). Un espacio inmersivo y absorbente que anticipa el 25 aniversario de la novela que convirtió al autor barcelonés en todo un fenómeno internacional y, a juzgar por la recepción entre los asistentes a la FIL, en un colosal hit local. "Gracias Ruiz Zafón por permitirnos ver a través de tus ojos las maravillas de Barcelona", leemos en una de las muchas dedicatorios que los lectores comparten en el libro de firmas que cierra el recorrido. "Leyendo sus libros me imagino una ciudad de atmósfera un poco colonial, un poco como lo que sería aquí Guanajuato", explicaba una de las visitantes que, el primer día, antes incluso de que se inaugurase la FIL, ya montaban guardia y hacían cola a las puertas de una recreación de Arc del Teatre.

Fantasmagoría barroca

Al otro lado, 'La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón', territorio mítico con guiños a la calle Santa Anna, al Ateneu Barcelonés -en el que Daniel Sempere conocerá a Clara, "uno de los personajes más queridos por los lectores"-, Els 4 Gats, la iglesia del Tibidabo, la Estació de França… "Mi Barcelona es de fábula. No falseo la ciudad, pero intento pasar sobre lo cotidiano, que a veces nos despista, e ir directamente a la esencia de la ciudad y darle ese tono, esa estilización, esa fantasmagoría barroca. Todo eso tiene que ver con la esencia de la ciudad, con el peso de la memoria. Aunque pongas un montón de 'boutiques' hay cosas que no cambian. Las piedras de las ciudades recuerdan más que sus habitantes y yo intento escuchar lo que dicen las piedras", dejó dicho el escritor barcelonés, de quien se traza un arco narrativo que conecta sus primeras novelas juveniles con el ‘boom’ de 'La sombra del viento'.

Cuatro novelas, la Barcelona barroca y fantasmagórica grabada a fuego en las páginas de 'El juego del ángel', 'El prisionero del cielo' y 'El laberinto de los espíritus' y una saga de las que hacen historia. No en vano, su autor sigue siendo el autor en español más leído del mundo. Será por eso que nadie quiere perderse el remate de una visita que desemboca, cómo no, en el Cementerio de los Libros Olvidados. Una recreación de aquella biblioteca a la que los libros iban a morir y entre cuyas laberínticas paredes se escondían los libros amenazados o peligrosos, convertida aquí en plató fotográfico para llevarse a casa un 'souvenir'. La instalación, leemos, "busca evocar el laberinto descrito en las novelas y ofrecer a los asistentes un acercamiento simbólico a ese sitio ficticio donde confluyen historias, memorias y personajes. Para muchos lectores, esta parte representa la conexión más directa con el imaginario del autor". "Si realmente se parece a esto, tienen ustedes una ciudad espléndida", celebra un lector que nunca ha viajado a Barcelona, aunque en realidad sí que lo ha hecho gracias a esa línea aérea llamada Carlos Ruiz Zafón. Más fiable, seguro, que las que se han encargado de cubrir las escalas de los escritores y editores en tránsito.

De cara al 25 aniversario, más buenas nuevas, ya que Planeta prepara una edición especial para relanzar una novela que acumula casi 40 traducciones y más de 15 millones de copias vendidas.