Así es ‘Valor sentimental’, la gran favorita al Oscar internacional

“Las casas siempre están ahí, permanentes e inmóviles, observando cómo la gente que las habita va cambiando; y por eso nos recuerdan qué fugaces son nuestras vidas y que, por tanto, es muy importante reparar el daño que nos causamos los unos a los otros antes de que sea demasiado tarde”, afirma Joachim Trier acerca del espacio físico en el que transcurre buena parte de su sexto largometraje, ‘Valor sentimental’, gracias al que ya obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes y que promete proporcionarle muchas recompensas más, entre ellas varias candidaturas al Oscar; las quinielas, de hecho, la consideran la favorita a llevarse la estatuilla en la categoría de Mejor Película Internacional. Se trata de una vivienda hermosa y aparentemente sólida, aunque atravesada por una enorme grieta que refleja la fisuras psicológicas y emocionales de la familia que lleva décadas viviendo en ella.

Las actrices Renate Reinsve (i) e Inga Ibsdotter Lilleaas en un fotograma de la película 'Valor sentimental', el último trabajo de Joachim Trier. El director noruego estrena este viernes en la gran pantalla esta cinta, aclamada en festivales, y la gran apuesta europea para la próxima edición de los Óscar con el que siente que está mostrando "un lado más vulnerable" de su faceta como cineasta. / Kasper Tuxen Andersen/Elastica Films / EFE

Oficialmente la casa pertenece a Gustav Borg (Stellan Skarsgård), un cineasta en su día aclamado que abandonó a sus dos hijas, Nora y Agnes (Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas) tras divorciarse de la madre de ambas, y que tras la muerte de esta regresa a sus vidas con la intención de ambientar su nueva película en la residencia familiar. A partir de esa premisa, ‘Valor sentimental’ se dedica a explorar traumas transmitidos entre generaciones.

“Mi abuelo quedó roto de por vida durante la Segunda Guerra Mundial, porque fue capturado y torturado por los nazis, y su historia marcó de por vida a sus descendientes, entre ellos yo mismo”, recuerda Trier. El noruego ha tenido dos hijos desde que empezó a trabajar en la nueva película. “Cuando pienso en ellos, me preocupa no saber si seré capaz de evitar que ese sufrimiento heredado también los afecte a ellos”.

Gustav espera revivir glorias pasadas con el que será su primer proyecto en 15 años, un drama autobiográfico inspirado en el suicidio de su propia madre cuando él era un niño. Inicialmente le ofrece el papel protagonista a Nora, actriz teatral de prestigio azotada por un virulento pánico escénico, pero tras el violento rechazo de su hija decide proponerle el trabajo a Rachel Kemp (Elle Fanning), una joven estrella de Hollywood. “Puede que sea un terrorista emocional, un controlador obsesivo o un verdadero gilipollas, pero aun así yo lo entiendo perfectamente”, asegura Skarsgård acerca de su personaje.

“Ser padre es algo extremadamente complejo, lo sé por experiencia propia, y ser un padre perfecto es del todo imposible”. Hace tres años, el actor sueco sufrió un derrame cerebral que a punto estuvo de poner fin a su carrera. “Lo primero que pensé es que todo había acabado para mí, así que cuando Joachim me habló de ‘Valor sentimental’ me sentí bendecido“. Skarsgård se muestra sorprendido por la calurosa acogida que la película ha obtenido. “No sé explicar exactamente qué es, pero tiene algo que le permite conectar con todo tipo de públicos, procedentes de culturas y grupos demográficos muy distintos”.

‘Valor sentimental’ supone la tercera colaboración entre Trier y Reinsve, que debutó en el cine con una breve aparición en el segundo largometraje del director, ‘Oslo, 31 de agosto’ (2011), y obtuvo el premio a la Mejor Interpretación Femenina en Cannes gracias a ‘La peor persona del mundo’ (2021), la película que más ha contribuido a la proyección internacional de los dos. “Sentí cierta presión a la hora de volver a trabajar con él, porque escribió para mí un personaje cargado de un gran peso emocional, y no sabía si iba a poder estar a la altura”, admite la actriz. “Afortunadamente, me entiendo muy bien con él, porque es un director que te da mucho espacio para la experimentación”. En términos similares se expresa Fanning, para quien trabajar con Trier era una prioridad desde que vio ‘La peor persona del mundo’. “Desde el principio sentí que Joachim podía ver qué hay en mi interior, y estimular emociones que ni yo misma creía ser capaz de transmitir”.

Aunque por momentos echa mano de la ironía para criticar ciertos aspectos de la industria cinematográfica, en última instancia ‘Valor sentimental’ se muestra convencida de la capacidad de las películas para reparar heridas y reconciliar. “A través de ella, me he esforzado más que nunca antes por buscar la emotividad en su expresión más pura y sincera”, reconoce Trier. “Tal vez sea por la paternidad, o porque me he estoy haciendo viejo, pero el caso es que siento que, en un presente tan agresivo y lleno de odio como el que nos ha tocado vivir, debemos empezar a valorar el cariño y la ternura, y ser lo suficientemente empáticos para escuchar a los demás”.