Calendario Lavazza 2026: el fotógrafo Alex Webb retrata la Dolce Vita de Italia a 'full color'

¿Qué hace que la "italianidad" sea una cualidad intangible pero universalmente reconocible? Con su Calendario 2026, Lavazza continúa la narrativa iniciada globalmente con la campaña 'El placer nos hace humanos', explorando ahora el rico tapiz de elementos que definen el estilo de vida italiano, único y distintivo.

Para lograrlo, Lavazza confió la dirección creativa del proyecto a la agencia Armando Testa, continuando una colaboración histórica forjada a lo largo de campañas globales de éxito. Lavazza también invitó a participar al ojo atento de Alex Webb (San Francisco, 73 años), fotógrafo de la prestigiosa agencia Magnum Photos desde 1979 y uno de los fotógrafos callejeros contemporáneos más originales, famoso por su talento compositivo y sensibilidad cromática.

Niños jugando junto al lago de Como, un bello instante y la pausa del café, captada por Web. / LAVAZZA

Esta edición del Calendario se presentará en un escenario excepcional: por primera vez, Lavazza mostrará su Calendario al público en Art Basel Miami Beach, una de las ferias de arte moderno y contemporáneo más importantes del mundo, un evento clave para galeristas, coleccionistas y amantes del arte de todo el planeta.

Para el nuevo Calendario, Webb creó sus fotografías emprendiendo un 'Gran Tour' personal por evocadores lugares italianos, dando forma a una narrativa visual cálida, intensa y sofisticada que evita los clichés. Estas imágenes cuentan historias donde las observaciones de la vida real se enriquecen con sutiles referencias al cine, la fotografía y la pintura, traduciendo con elegancia e ironía momentos de la vida cotidiana italiana.

Sobre su trabajo, Webb ha explicado: "Siempre he pensado que Italia posee una tradición estética que abarca siglos y sigue vibrante hoy en día. Es una característica que siempre he sentido en mi relación con este país".

Webb captó a unas jóvenes en un taller de escultura en Milán. / LAVAZZA

El café, placer cotidiano

Esta colección de fotografías se sitúan en localizaciones poco convencionales, componiendo un retrato inesperado donde el café emerge como un elemento indispensable de convivencia y placer cotidiano.

"Intenté seguir la luz, los colores y los movimientos de la gente, capturando imágenes que transmitieran un cierto nivel de energía y resonancia.

Como fotógrafo, tiendo a ver belleza, arte y placer incluso en gestos pequeños y momentos simples, como tomar un café", ha comentado el artista.

Varios sacerdotes jugando a las bochas, retratados por Alex Webb. / LAVAZZA

A lo largo de los doce meses del Calendario se suceden momentos capturados por su lente: un rincón tranquilo junto a un lago animado por la ligereza del juego infantil; un encantador bar en el centro de la ciudad donde una pausa revela un inesperado lado lúdico; un estudio artístico donde se transmite el antiguo arte del modelado en yeso; una cancha de bochas que se convierte en punto de encuentro para un grupo único de sacerdotes; un pueblo costero donde los colores vibrantes inundan las calles; un almuerzo en una trattoria, ritual esencial del día; una barbería modernista; y finalmente, una celebración festiva durante la famosa procesión de Santa Rosalía en Palermo.

Alegría de vivir

Toda la colección está impregnada de una atmósfera alegre y colores cálidos que evocan el verano, la estación por excelencia para descubrir Italia, incluso para quienes no son italianos.