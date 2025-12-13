Muere el actor argentino Héctor Alterio, a los 96 años.

El respetado actor Héctor Alterio ha fallecido a las 96 años de edad "después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy", tal y como ha comunicado la familia Alterio-Bacaicoa en un comunicado. El actor que había actuado en escenarios de toda España donde interpretó entre otros 'El padre', 'En el estanque dorado' y 'Dos menos' ha dejado una profunda huella tanto en el mundo del cine como en el teatro. Alterio estuvo activo hasta el final con una gira con el espectáculo 'Una pequeña historia', de tintes autobiográficos.

En 2004 recibió el Goya de Honor de manos de sus hijos Malena y Ernesto, también intérpretes. En 2008, su Argentina natal le reconoció con el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica y en 2023, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires le brindó un homenaje.

Alterio se aupó a los escenarios siendo muy joven. Nacido en Buenos Aires, Alterio se estableció en España en 1974 tras abandonar Argentina por amenazas de muerte de la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). El intérprete, que había venido al Festival de San Sebastián a presentar 'La tregua', optó por quedarse en España. Su familia se reunió con él poco después.

"La vida es un inmenso trayecto, abarca de la infancia a la vejez y hay todo tipo de personajes: niños, jóvenes, adolescentes, gente de mediana edad, ancianos y decrépitos. Yo no le quito el trabajo a nadie y nadie me lo quita a mí. ¡Si yo vivo en el teatro!", reconocía en 2016 en una entrevista en El Periódico.

Alterio ha sido uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera. Entre sus últimos filmes argentinos destaca 'El hijo de la novia', un drama romántico de 2001, dirigido por Juan José Campanella.

Cine y teatro

El intérprete ha compaginado cine, teatro y televisión. Tras acabar sus estudios de Arte Dramático, creó la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60. Debutó sobre un escenario en 1948 con la obra 'Prohibido suicidarse en primavera', de Alejandro Casona.

Aunque su fama como actor le llegaría a través del cine, donde debutó en junto a Alfredo Mathé en 'Todo sol es amargo'. El actor intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson.

En España colaboró con destacados realizadores de cine. Carlos Saura le ofreció participar en 'Cría cuervos' y con Jaime Chávarri rodó 'A un dios desconocido', con la que obtuvo la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; con Pilar Miró en 'El crimen de Cuenca', y con Jaime de Armiñán en 'El nido', nominada al Oscar en 1980.

A pesar de fijar su residencia en España, no dejó de participar en numerosas películas en su país natal, protagonizando cuatro de las primeras películas argentinas en ser nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: 'La tregua' (1974), 'Camila' (1984), 'La historia oficial' (1985), que logró el Oscar y 'El hijo de la novia' (2001). Su último trabajo en la gran pantalla fue en 2015, 'Due uomini, quattro donne e una mucca depressa', de la italina Anna di Francisca y estrenada en 2015 aunque, también se le pudo ver en 2014 en 'Kamikaze', de Álex Pina. En televisión, su última aparición ha sido en la serie 'Su Majestad' (Prime Video).

Reacciones

Jesús Cimarro, productor de su último espectáculo, 'Una pequeña historia', ha declarado que "se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina". "Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor", ha añadido Cimarro.

La productora Pentación Espectáculos ha emitido el comunicado que les ha hecho llegar la familia y han lamentado "con profundo dolor y pesar el fallecimiento de Héctor Alterio", figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España.