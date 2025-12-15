Los mejores 'best sellers' para regalar esta Navidad

Los caminos del best seller son inescrutables, así que lo mismo un día toca el Planeta de Juan del Val, ese 'Vera, una historia de amor' (Planeta. 20,80 euros) atiborrado de literatura prepúber y erotismo de gatillazo, y al siguiente el fenómeno 'guerracivilista' de David Uclés y 'La península de las casas vacías' (Siruela. 24,70 euros). Dos maneras opuestas de entender la literatura comercial entre las que cabe un año de folletines históricos, romances adhesivos y conspiraciones, nunca mejor dicho, de novela. Arrancó el curso por todo lo alto, con sospechosos habituales como María Dueñas, Xavier Bosch, Ildefonso Falcones y Javier Cercas barriendo en Sant Jordi, y se despide también a lo grande, con Dan Brown y Ken Follett rivalizando en las alturas con 'El último secreto' (Planeta. 23,65 euros) y 'El círculo de los días' (Plaza & Janés. 23,65 euros), respectivamente.

'La profesora' Freida McFadden Suma 20,90 €

Uno de los fenómenos de la temporada: tirando del hilo de 'La asistenta' y sus múltiples expansiones narrativas ('El secreto de la asistenta', 'La asistenta te vigila' y 'La boda de la asistenta'), la doctora y escritora Freida McFadden sigue ahondando en el thriller oscuro y adictivo con 'La profesora'. Un auténtico filón para los incondicionales de los secretos y las mentiras.

'La muy catastrófica visita al zoo' / 'La catastròfica visita al zoo' Joël Dicker Alfaguara / La Campana 18,90 €

Se propuso Joël Dicker escribir un libro "para lectores de 7 a 120 años" y el resultado fue un éxito colosal. Jugada redonda e investigación sin cadáver que transforma las desdichas de un grupo de estudiantes en una reivindicación de la democracia y la lectura.

'La chica del lago' / 'La noia del llac' Mikel Santiago Ediciones / Rosa dels Vents 23,75 €

Figura destacada del euskal noir, Mikel Santiago emprende con 'La chica del lago' un nuevo viaje a través de los secretos de juventud e inventa un nuevo escenario guipuzcoano para desenterrar una extraña muerte y reflexionar sobre la voracidad de la industria editorial.

'Una dona de la teva edat' Gemma Ruiz Palà Proa 20,90 €

Gemma Ruiz Palà subvierte el tabú y el estigma de la menopausia con una novela en la que una escenógrafa neoyorquina viaja a Venecia para rebelarse contra lo que se espera de ella y tomar las riendas de su vida.

'Los tres mundos' / 'Els tres mons' Santiago Posteguillo Ediciones B / Rosa dels Vents 24,60 €

Tercera entrega de la saga en la que Santiago Posteguillo se ha propuesto narrar la vida de Julio César, 'Los tres mundos' narra la conquista de las Galas, el exilio del faraón Ptolomeo XII y las conjuras y tensiones que acabarán desembocando en la guerra civil romana.

'Ande, ande, ande, la Mari Morena' Megan Maxwell Esencia 20,90 €

El título espanta más que cualquier pesadilla de Stephen King, pero un par de semanas es todo lo que ha necesitado Megan Maxwell, álter ego literario de María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro, para dinamitar la lista de los más vendidos con un romance navideño ambientado en Porriño.

'El susurro del fuego' / 'El murmuri del foc' Javier Castillo Suma / Rosa dels Vents 21,75 €

En su primera novela ambientada fuera de EEUU, Javier Castillo viaja a Tenerife para seguir los pasos de Mario, que rastrea paisajes volcánicos en busca de su hermana, a quien parece haberse tragado la tierra o, peor, la lava.