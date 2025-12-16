Los mejores libros de 'young adult' para regalar esta Navidad

Si hacemos una radiografía del sector 'young adult', casi todo pasa por dos etiquetas que a simple vista pueden sonar un poco extrañas, pero que en realidad han acaparado los grandes éxitos en ventas y se han consolidado como motor del género este año: el 'romantasy' y el 'dramione'.

La primera es ese híbrido de fantasía y romance que lleva años gestándose en otros países y que ahora explota en España con más fuerza que nunca, un fenómeno que ejemplifica a la perfección Lucía Cerezo en 'Imperio de fuego azul' (Ediciones B. 23,90€), donde los dragones y la guerra se entremezclan con una intensa historia de amor y de lealtades puestas a prueba.

La segunda nace del universo de 'Harry Potter' y de la idea de emparejar a los rivales Hermione Granger y Draco Malfoy. De ahí nació 'Alchemised', de SenLinYu (Montena. 25,95 euros), heredera directa de la fanficción más leída de la pareja y convertida en novela publicada tras años de circulación y culto online. A su estela se sitúa también 'Rose in Chains', de Julie Soto (Crossbooks. 23,95 euros), que recoge esa misma energía de amor oscuro e imposible, con dinámicas de tensión, redención y deseo. Son tres títulos que explican, mejor que cualquier anglicismo, qué está pasando en el 'young adult' actualmente.

'Thorn Season' Kiera Azar Minotauro 22,95 €

En el reino de Daradon, la magia está castigada con la muerte, lo que obliga a su protagonista, hija de una familia noble de Cazadores, a ocultar sus poderes desde la infancia. El auge de ejecuciones y la temporada de debutantes tensan aún más ese equilibrio, mientras la joven queda atrapada entre la atención de un rey que la desearía y condenaría a la vez, y la presencia de un embajador enigmático.

'Sanctas' Patricia Ibárcena Umbriel 21,50 €

Una fantasía que traslada al lector al terreno de la fe y el poder en un mundo regido por una religión rígida. Ambientada en la Edimburgo de 2001, la autora cruza el camino de una joven acosada por una mente en la que no sabe si puede confiar y el de un investigador consumido por una obsesión secreta, ambos atrapados por un mismo enigma: las Sanctas, uno de los secretos mejor guardados de la sociedad occidental.

'El irresistible encanto de tu peor enemigo' Brigitte Knightley Plaza & Janés 23,90 €

Una apuesta por el romance en clave de comedia romántica que cruza la fantasía con el cliché clásico ‘de enemigos a amantes’. Un asesino encantador que está perdiendo sus poderes y una sanadora que ha sido siempre su enemiga natural se ven obligados a colaborar en un mundo dividido por dos órdenes totalmente diferentes. La novela explota el romance a fuego lento, los choques de egos, los prejuicios y las heridas del pasado, con una química construida desde la tensión y la desconfianza, en medio de intrigas mágicas y misiones de alto riesgo que obligan a replantearse sus lealtades si quieren sobrevivir.

El príncipe de los dragones Sandra Grauer Inlov 25 €

Un romance urbano, mágico y atmosférico ambientado en el Trinity College de Dublín, donde la vida universitaria convive con una guerra secreta entre hadas y dragones. Kailey, una guerrera enviada por su reina para ganarse la confianza de Aiden, príncipe de los dragones, y el propio Aiden, con una misión similar, juegan a engañarse mutuamente mientras actúan como espías de bandos enfrentados. ¿Y qué ocurre cuando ese papel impuesto empieza a resquebrajarse y la química entre ambos desafía las lealtades marcadas por la guerra?