Marcos Giralt Torrente, Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2025 por 'Los ilusionistas'

En la decimoquinta edición del premio, la Fundación Francisco Umbral ha otorgado por unanimidad el Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2025 a Marcos Giralt Torrente por su novela Los ilusionistas, publicada por Anagrama. El premio está dotado con 12.000 euros (cantidad con la que el Ayuntamiento de Majadahonda contribuye como patrono a la Fundación Francisco Umbral), y una escultura diseñada por Alberto Corazón.

El fallo ha tenido lugar hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, en la sede de la Fundación, en la Biblioteca Municipal Francisco Umbral de Majadahonda. Reunido en Madrid, el Jurado del Premio Francisco Umbral al “Libro del año 2025” presente en la votación ha estado integrado por César Antonio Molina, escritor y ex ministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, patrono de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón; Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM; la periodista de “El País”, Andrea Aguilar; y Manuel Llorente, patrono de la Fundación y presidente del jurado. Ha actuado como secretario y representante de la Fundación Umbral, el poeta José Luis Morales.

El jurado ha decidido otorgar el premio a Marcos Giralt Torrente por su novela 'Los ilusionistas' por ser: «una narración magistral sobre un tiempo y una familia que constituye un autorretrato cubista desde una perspectiva singular y, al tiempo, plural. Pocas veces se encuentra un título para una obra que refleje de manera tan certera el contenido».

María España, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, ha comunicado a Giralt Torrente la noticia y ha comentado que está: «encantada con que un nieto de Gonzalo Torrente Ballester haya recibido el Premio, ya que tanto Paco como yo le conocimos y yo tuve la oportunidad de fotografiarle en más de una ocasión».

Marcos Giralt Torrente, al recibir la noticia del premio, ha declarado: «Obtener un premio que lleva el nombre de un escritor es siempre una responsabilidad. Ganar uno con el nombre del inmortal autor de 'Mortal y rosa' me emociona especialmente».

La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, ha destacado el compromiso de la ciudad con la cultura: «somos una ciudad viva, con una importante demanda vecinal de actividades culturales y desde el Ayuntamiento apoyamos premios como este que suponen un evidente reconocimiento a nuestros creadores en este ámbito».

Los ganadores anteriores han sido: Las cuatro esquinas, de Manuel Longares (2011); La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez (2012); En la orilla, de Rafael Chirbes (2013); Réquiem habanero por Fidel, de J.J. Armas Marcelo (2014); Desaprendizajes, de José Manuel Caballero Bonald (2015); Patria, de Fernando Aramburu (2016); Transición, de Santos Juliá (2017); Sur, de Antonio Soler (2018); Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa (2019); Las maravillas, de Elena Medel (2020); Morderse la lengua, de Darío Villanueva (2021); De bestias y aves, de Pilar Adón (2022); Santander, 1936, de Álvaro Pombo (2023); y Fuego cruzado (2024) de Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío.

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor, además de servir a nuestra cultura ayudando en el fomento de las letras y del idioma español. Por todo ello, la Fundación decidió poner en marcha este premio a la creación literaria.