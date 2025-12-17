‘Sirat’, del coruñés Oliver Laxe, pasa la primera criba para llegar a los Óscar en cinco categorías

Sirat sigue sumando reconocimientos. Tras obtener dos nominaciones en los Globos de Oro, cuatro en los Premios del Cine Europeo y doce en los Gaudí, la película del director gallego Oliver Laxe se colocó ayer entre las precandidatas para optar al Óscar, marcando un nuevo hito en la historia del cine español al pasar el primer cribado en cinco categorías: mejor filme internacional, mejor música original (del francés Kangding Ray), mejor sonido (de Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja), mejor fotografía (de Mauro Herce) y mejor casting.

Hasta ahora, la película española que había aparecido en más listas preliminares de finalistas –conocidas como shortlist– de los Óscar era La sociedad de la nieve, que estuvo en cuatro en 2023. La cinta de J.A. Bayona fue nominada a mejor película internacional y mejor diseño de maquillaje y peluquería, aunque no ganó en ninguna de las dos categorías.

Ahora, habrá que esperar hasta el próximo 22 de enero para saber si finalmente Sirat se convierte en nominada en todas o en alguna de las categorías en las que ha sido preseleccionada para la próxima ceremonia, que tendrá lugar el 15 de marzo.

La competencia para llegar a la final se presenta, en cualquier caso, dura. En la preselección de quince títulos en el apartado de mejor película internacional, donde las opciones para Sirat parecen mayores, figuran grandes rivales, entre estos, la cinta noruega Valor sentimental, de Joachim Trier; la francesa Un simple accidente, de Jafar Panahi; la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho; la coreana No other choice, de Park Chan-wook, y la tunecina La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania.

La Academia de Hollywood hizo públicas las llamadas shortlists de preseleccionados en doce categorías que, por su naturaleza eminentemente técnica, suelen requerir una primera criba a cargo de los especialistas en las disciplinas respectivas. Quedan fuera del anuncio los galardones considerados mayores, como los de dirección, interpretación y guion. Sirat fue la elgida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de mejor película internacional en los Óscar de la Academia de Hollywood, que en 2026 celebran su 98 edición. La cinta de Oliver Laxe superó a otras dos candidatas: Romería, de Carla Simón y Sorda, de Eva Libertad.

«No es una película ‘oscary’, que es como lo llaman allí. No creo que lo logre, la verdad. Tampoco me proyecto, me ha parecido ya meritorio estar en las quinielas con una película que va muy a contracorriente de estos tiempos de algoritmo», afirmaba ayer el cineasta gallego pocas horas antes de conocer el resultado de la primera criba.

La parte negativa del anuncio de las shortlist está en la categoría de mejor documental, donde Albert Serra no ha entrado con Tardes de soledad a pesar de las excelentes críticas que ha cosechado su largometraje.

Una de las favoritas de los Premios Gaudí, junto con ‘Romería’

Las películas Romería, de Carla Simón, directora con ascendencia viguesa, con 13 nominaciones; Sirat, de Oliver Laxe, con 12, y Sorda, de Eva Libertad, con 10, lideran las nominaciones de los XVIII Premios Gaudí. La gala se celebrará el 8 de febrero en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en la que 29 producciones –25 catalanas y 4 europeas– se disputarán los galardones. Tras estos tres filmes siguen en nominaciones Estrany riu, de Jaume Claret Muxart, y Frontera, de Judith Colell, con 8; Tardes de soledad, de Albert Serra, y La furia, de Gemma Blasco (6), y Esmorza amb mi, de Iván Morales, y Molt lluny, de Gerard Oms (5). En la categoría de la mejor película compiten Frontera, de Judith Colell; Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera; Estrany riu, de Jaume Claret Muxart; Esmorza amb mi, de Iván Morales, y Molt lluny, de Gerard Oms. En la de mejor película de habla no catalana compiten las tres producciones más nominadas este año y que fueron preseleccionadas para los Oscar: Romería, de Carla Simón; Sirat, de Oliver Laxe, y Sorda, de Eva Libertad, a las que acompaña Los Tortuga, de Belén Funes.

Más distinciones

Sirat ha sido nominada a los Premios del Cine Independiente Británico (BIFA, por sus siglas en inglés) a la categoría a mejor largometraje internacional. La cinta de Laxe competirá con Un simple accidente, de Jafar Panahi, Valor sentimental, de Joachim Trier, Sorry, Baby, de Eva Victor y Sound of falling, de Mascha Schilinski.

Además, la película de Laxe ha sido destacada como la tercera mejor película del año, según la influyente lista elaborada por David Rooney, crítico de cine de The Hollywood Reporter, mientras que Jon Frosch, otro crítico de la prestigiosa revista , le dedica una mención especial.

La ‘rave’ artística de Laxe en el Reina Sofía

En plena carrera hacia la temporada de premios en EE UU, Oliver Laxe desembarca en el Museo Reina Sofía con su rave para mostrarse como lo que realmente se considera: un artista plástico transmutado en cineasta, aunque su trabajo para un ámbito como el del espacio expositivo sea también a través de la imagen en movimiento y el sonido. Su instalación Hu. Bailad como si nadie os viera, que tiene mucho en común con la película que le ha dado tantas alegrías y también «tanto cansancio» —como reconoció al presentarse ante la prensa— sirve también para estrenar el Espacio 1 del museo, la zona expositiva que estará consagrada a la creación más cercana al cine y al videoarte. «Me parece una muy buena idea la de tener una sala donde los lenguajes se promiscuen, se mezclen. Porque el arte nace del choque entre diferentes sensibilidades y lenguajes artísticos», dijo ayer. En el espacio contiguo, una pantalla de 180 grados muestra imágenes de paisajes desérticos tomadas por el cineasta en diferentes momentos y que permiten la inmersión en una realidad lejana y casi onírica. Hay algunas rodadas en Irán hace una década, desde llanuras vacías en diferentes momentos del día hasta construcciones de origen religioso, musulmanas o zoroástricas, que expresan una geometría sagrada, y que se alternan con planos de altavoces y de los protagonistas de Sirat bailando en trance en medio del desierto. Son 15 minutos de proyección en bucle con el trabajo sonoro de Kanding Ray (David Letellier), un artista acostumbrado a indagar en la materialidad del sonido. El lenguaje abstracto de la instalación, tanto en lo sonoro como en lo visual, introduce al espectador en una experiencia que es a la vez física, sensorial y sinestésica, pero en línea con la espiritualidad tan propia de la obra de Laxe. «Cada persona va a tener una experiencia totalmente diferente», ha dicho el artista y cineasta en referencia a la instalación a la que el público podrá acceder a partir de este miércoles 17 de diciembre y hasta el próximo 20 de abril. El director gallego explicó que, aunque su vocación era el cine y la arquitectura, comenzó con instalaciones artísticas y se define como «un artista plástico que hace películas». Ante la falta de estudios de cine en Galicia, cursó Publicidad en Pontevedra y empezó a participar en los festivales de Bellas Artes.