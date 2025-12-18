Los mejores libros de arte para regalar esta Navidad 2025

Este año el arte se ha escrito a sí mismo en mayúsculas, tanto en los espacios expositivos como en los libros de arte. Mientras los mensajes en letras gigantes de Barbara Kruger llenaban el Museo Guggenheim Bilbao y dejaban como testigo 'Barbara Kruger. Otro día. Otra noche' (La Fábrica. 45 euros), los detritus de la sociedad del consumo de Thomas Hirschhorn invadían Cáceres y la primera gran retrospectiva de Maruja Mallo colmaba de sentido el Museo Reina Sofía.

De forma más discreta, algunas instituciones artísticas han apostado por rendir homenaje a voces elegantemente sobrias del siglo XX, como la exposición retrospectiva de Miguel Milá en el Disseny Hub de Barcelona ('Miguel Milá. Diseñador preindustrial'. La Fábrica. 38 euros).

La crítica de arte, por su parte, sigue dirigiendo su mirada hacia el pasado reciente en una imprescindible reescritura de la historia, en femenino y decolonial. Este es el caso de 'Arte parece, plátano es' (Laura Revuelta. Taurus. 20,81 euros) y de 'Las Extravagantes' (Victoria Combalía. Circe. 19 euros), lecturas imprescindibles en estos tiempos en los que el arte trata de reparar un pasado en disputa.

Una vez superado el primer cuarto del siglo XXI, el deber de resarcimiento deviene infinito, en lo que podríamos llamar una crisis colectiva causada por nuestra percepción del tiempo como algo acelerado y escurridizo, y agravada por genocidios que han sido normalizados en el nuevo orden visual del mundo tecnológico.

En este contexto, propongo que esta Navidad hagamos una pausa: un alto al fuego en todo el mundo, que los dispositivos se paren, para que podamos sacar al 'homo faber', al artista y al niño que llevamos dentro.

El artesano anónimo Soetsu Yanagui GG. 19,90 €

Con textos de Soetsu Yanagi, el filósofo japonés que en el siglo XX teorizó sobre la estética de las artes aplicadas orientales, este ensayo nos invita a explorar la belleza que reside en la irregularidad, la asimetría y las sombras. Sobre todo, en la franqueza de nuestra mirada.

Cuaderno del Prado Ximena Maier Lumen Gráfica, 23,90 €

Ximena Maier ha recogido en este álbum salas, paredes y cuadros del Museo del Prado, a los que se suman sus visitantes, cuyas siluetas, voces y silencios aparecen retratados junto a reyes, dioses, alegorías y mitos.

Dibujar la naturaleza Viktorija Semjonova GG. 19.90 €

Recuperar el contacto con la naturaleza puede parecer disruptivo en este mundo cada vez más urbanita. La ilustradora Viktorija Semjonova nos ofrece un método para huir del asfalto prestando atención a los árboles, pájaros y flores que, aunque escasos, nos rodean.

Cerámica. Técnicas artísticas Traducido por Anna Nualart Editorial DK. 24,95 €

No hace falta tener un torno para sentirse alfarero. Basta con hacerse con un poco de arcilla y moldear aquello que imaginemos. Editado en Reino Unido en 2019, este exitoso manual reúne todo lo necesario para iniciarse en esta técnica.

Historia del arte en 21 perros / Història de l'art en 21 gossos Nia Gould Mediterrània. 16,95 €

¿Se imaginan la 'Mona Lisa' de Leonardo da Vinci, 'El grito' de Edvard Munch y 'La mujer con sombrero' de Henri Matisse protagonizados por perros? Este ameno y didáctico libro infantil reúne los retratos más icónicos de la historia del arte de la mano del mejor amigo del hombre.

Banksy. Obras impresas Roberto Campolucci-Bordi y Paul Coldwell Blume. 45 €

El gran logro de Banksy ha sido introducir el 'street art' en el mercado del arte. Y lo ha conseguido gracias a la fidelidad que ha obtenido con la técnica del 'stencil' y el lenguaje publicitario, capaz de conectar con las masas. Este volumen es la guía definitiva sobre su obra impresa: tirada, dimensiones, papel, fecha...