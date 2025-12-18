Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Resurrection Fest: cartel completo y entradas por días

Del 1 al 4 de julio, actuarán en Viveiro artistas como Limp Bizkit, Iron Maiden y Marilyn Manson

El cantante de Limp Bizkit, Fred Durst, y el guitarrista, Wes Borland, durante un concierto en Alemania. / EFE

Alba Porral

El Resurrection Fest ha lanzado las entradas a la venta por días tras anunciar su cartel completo, con más de un centenar de artistas que actuarán en cuatro escenarios. Del 1 al 4 de julio, Viveiro volverá a reivindicarse como capital del heavy metal y el rock alternativo con una de las ediciones más ambiciosas de su historia. Aunque todavía es posible acogerse a la opción bono, con entrada para los cuatro días por 235 euros, desde el pasado 12 de diciembre están disponibles las entradas por días: las del miércoles 1 pueden adquirirse por 89 euros; las del jueves 2, por 119 euros; mientras que las del viernes 3 y sábado 4 cuestan 99 euros.

Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson, A Day to Remember, Sabaton, Trivium, Mastodon y Anthrax son algunos de los grandes nombres que actuarán en esta XVI edición del Resurrection Fest, referencia entre los festivales del género en Europa y también entre los miles de seguidores que acuden cada año en busca de nuevos sonidos, las mejores bandas del momento y grandes clásicos. En su pasada edición, disfrutaron de la experiencia más de 140.000 personas. Y este es el cartel que proponen para superar este récord el próximo verano:

Miércoles, 1 de julio

Main stage

  • Sabaton
  •    A Day To Remember
  •    Thrown
  •    President
  •    Man With A Mission
  •    Annisokay

Ritual Stage

  •    Testament
  •    Self Deception
  •    The Browning
  •    The Pretty Wild
  •    TSS
  •    Aneuma

Chaos stage

  •    High Vis
  •    Get The Shot
  •    The Scratch
  •    Immortal Disfigurement
  •    God Complex
  •    Crowded

Desert stage

  •    Faetooth
  •    Lampr3a
  •    Cwfen
  •    Cardiac
  •    Black Maracas

Jueves, 2 de julio

Main stage

  • Iron Maiden
  •    Anthrax
  •    Angelus Apatrida
  •    Feuerschwanz
  •    Caskets

Ritual stage

  •    Caliban
  •    Witch Club Satan
  •    The Funeral Portrait
  •    Burning Witches
  •    Fallen At Dawn
  •    Her Anxiety

Chaos stage

  •    Lionheart
  •    The Callous Daoboys
  •    Authority Zero
  •    Belvedere
  •    Blood Command
  •    FUET!

Desert stage

  •    Blues Pills
  •    Psychonaut
  •    Ciclonautas
  •    Vulvarine
  •    Blood Vulture
  •    Band Contest

Viernes, 3 de julio

Main stage

  •    Limp Bizkit
  •    Trivium
  •    Bleed From Within
  •    The Rasmus
  •    Nevertel
  •    Blaze The Trail

Ritual stage

  •    Cavalera Chaos A.D.
  •    Gaerea
  •    Hulder
  •    Not Yet
  •    Okkultist
  •    Nukore

Chaos stage

  • House of Protection
  •    Dying Wish
  •    End It
  •    Initiate
  •    Oslo Ovnies
  •    Pants Off

Desert stage

  •    Borknagar
  •    Rosalie Cunningham
  •    Return To Dust
  •    Madmess
  •    Mourir
  •    Band Contest

Sábado, 4 de julio

Main stage

  •    Marilyn Manson
  •    Mastodon
  •    P.O.D.
  •    Imminence
  •    Hamlet
  •    Iscream Never Ground

Ritual stage

  •    Blood Incantation
  •    Dogma
  •    Distant
  •    Hand of Juno
  •    Todomal
  •    Stellvris

Chaos stage

  •    Converge
  •    Harm’s Way
  •    Gridiron
  •    Frontierer
  •    The Family Men
  •    Donuts Hole

Desert stage

  •    The Vintage Caravan
  •    A.A. Williams
  •    Last Train
  •    The Gems
  •    Kruddö
  •    Band Contest

