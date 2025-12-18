Resurrection Fest: cartel completo y entradas por días

El Resurrection Fest ha lanzado las entradas a la venta por días tras anunciar su cartel completo, con más de un centenar de artistas que actuarán en cuatro escenarios. Del 1 al 4 de julio, Viveiro volverá a reivindicarse como capital del heavy metal y el rock alternativo con una de las ediciones más ambiciosas de su historia. Aunque todavía es posible acogerse a la opción bono, con entrada para los cuatro días por 235 euros, desde el pasado 12 de diciembre están disponibles las entradas por días: las del miércoles 1 pueden adquirirse por 89 euros; las del jueves 2, por 119 euros; mientras que las del viernes 3 y sábado 4 cuestan 99 euros.

Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson, A Day to Remember, Sabaton, Trivium, Mastodon y Anthrax son algunos de los grandes nombres que actuarán en esta XVI edición del Resurrection Fest, referencia entre los festivales del género en Europa y también entre los miles de seguidores que acuden cada año en busca de nuevos sonidos, las mejores bandas del momento y grandes clásicos. En su pasada edición, disfrutaron de la experiencia más de 140.000 personas. Y este es el cartel que proponen para superar este récord el próximo verano:

Miércoles, 1 de julio

Main stage

Sabaton

A Day To Remember

Thrown

President

Man With A Mission

Annisokay

Ritual Stage

Testament

Self Deception

The Browning

The Pretty Wild

TSS

Aneuma

Chaos stage

High Vis

Get The Shot

The Scratch

Immortal Disfigurement

God Complex

Crowded

Desert stage

Faetooth

Lampr3a

Cwfen

Cardiac

Black Maracas

Jueves, 2 de julio

Main stage

Iron Maiden

Anthrax

Angelus Apatrida

Feuerschwanz

Caskets

Ritual stage

Caliban

Witch Club Satan

The Funeral Portrait

Burning Witches

Fallen At Dawn

Her Anxiety

Chaos stage

Lionheart

The Callous Daoboys

Authority Zero

Belvedere

Blood Command

FUET!

Desert stage

Blues Pills

Psychonaut

Ciclonautas

Vulvarine

Blood Vulture

Band Contest

Viernes, 3 de julio

Main stage

Limp Bizkit

Trivium

Bleed From Within

The Rasmus

Nevertel

Blaze The Trail

Ritual stage

Cavalera Chaos A.D.

Gaerea

Hulder

Not Yet

Okkultist

Nukore

Chaos stage

House of Protection

Dying Wish

End It

Initiate

Oslo Ovnies

Pants Off

Desert stage

Borknagar

Rosalie Cunningham

Return To Dust

Madmess

Mourir

Band Contest

Sábado, 4 de julio

Main stage

Marilyn Manson

Mastodon

P.O.D.

Imminence

Hamlet

Iscream Never Ground

Ritual stage

Blood Incantation

Dogma

Distant

Hand of Juno

Todomal

Stellvris

Chaos stage

Converge

Harm’s Way

Gridiron

Frontierer

The Family Men

Donuts Hole

Desert stage