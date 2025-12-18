Resurrection Fest: cartel completo y entradas por días
Del 1 al 4 de julio, actuarán en Viveiro artistas como Limp Bizkit, Iron Maiden y Marilyn Manson
El Resurrection Fest ha lanzado las entradas a la venta por días tras anunciar su cartel completo, con más de un centenar de artistas que actuarán en cuatro escenarios. Del 1 al 4 de julio, Viveiro volverá a reivindicarse como capital del heavy metal y el rock alternativo con una de las ediciones más ambiciosas de su historia. Aunque todavía es posible acogerse a la opción bono, con entrada para los cuatro días por 235 euros, desde el pasado 12 de diciembre están disponibles las entradas por días: las del miércoles 1 pueden adquirirse por 89 euros; las del jueves 2, por 119 euros; mientras que las del viernes 3 y sábado 4 cuestan 99 euros.
Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson, A Day to Remember, Sabaton, Trivium, Mastodon y Anthrax son algunos de los grandes nombres que actuarán en esta XVI edición del Resurrection Fest, referencia entre los festivales del género en Europa y también entre los miles de seguidores que acuden cada año en busca de nuevos sonidos, las mejores bandas del momento y grandes clásicos. En su pasada edición, disfrutaron de la experiencia más de 140.000 personas. Y este es el cartel que proponen para superar este récord el próximo verano:
Miércoles, 1 de julio
Main stage
- Sabaton
- A Day To Remember
- Thrown
- President
- Man With A Mission
- Annisokay
Ritual Stage
- Testament
- Self Deception
- The Browning
- The Pretty Wild
- TSS
- Aneuma
Chaos stage
- High Vis
- Get The Shot
- The Scratch
- Immortal Disfigurement
- God Complex
- Crowded
Desert stage
- Faetooth
- Lampr3a
- Cwfen
- Cardiac
- Black Maracas
Jueves, 2 de julio
Main stage
- Iron Maiden
- Anthrax
- Angelus Apatrida
- Feuerschwanz
- Caskets
Ritual stage
- Caliban
- Witch Club Satan
- The Funeral Portrait
- Burning Witches
- Fallen At Dawn
- Her Anxiety
Chaos stage
- Lionheart
- The Callous Daoboys
- Authority Zero
- Belvedere
- Blood Command
- FUET!
Desert stage
- Blues Pills
- Psychonaut
- Ciclonautas
- Vulvarine
- Blood Vulture
- Band Contest
Viernes, 3 de julio
Main stage
- Limp Bizkit
- Trivium
- Bleed From Within
- The Rasmus
- Nevertel
- Blaze The Trail
Ritual stage
- Cavalera Chaos A.D.
- Gaerea
- Hulder
- Not Yet
- Okkultist
- Nukore
Chaos stage
- House of Protection
- Dying Wish
- End It
- Initiate
- Oslo Ovnies
- Pants Off
Desert stage
- Borknagar
- Rosalie Cunningham
- Return To Dust
- Madmess
- Mourir
- Band Contest
Sábado, 4 de julio
Main stage
- Marilyn Manson
- Mastodon
- P.O.D.
- Imminence
- Hamlet
- Iscream Never Ground
Ritual stage
- Blood Incantation
- Dogma
- Distant
- Hand of Juno
- Todomal
- Stellvris
Chaos stage
- Converge
- Harm’s Way
- Gridiron
- Frontierer
- The Family Men
- Donuts Hole
Desert stage
- The Vintage Caravan
- A.A. Williams
- Last Train
- The Gems
- Kruddö
- Band Contest
