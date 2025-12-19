Adiós al micrófono, vuelve la Sirenita: el Benidorm Fest 2026 mira a su pasado para definir su futuro

El Benidorm Fest 2026 ya está en marcha y lo hace con un mensaje nítido: el festival no solo sigue vivo tras su desvinculación de Eurovisión, sino que entra en una fase de madurez con más respaldo institucional, más incentivos para los artistas y una ambición que mira claramente al exterior. La presentación oficial de las 18 canciones ha sido algo más que una escucha colectiva: ha funcionado como una declaración de intenciones de una edición que quiere consolidarse como plataforma musical con recorrido propio.

“La casa de la música empieza fuerte”, afirmó María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, al abrir una rueda de prensa marcada por una sucesión de anuncios estratégicos. Entre ellos, uno con un fuerte valor simbólico para la capital turística de la costa blanca: el Benidorm Fest recupera en 2026 la Sirenita de Oro, el histórico trofeo del antiguo Festival Internacional de la Canción de Benidorm, un gesto que conecta el presente del certamen con la memoria musical de la ciudad y refuerza su identidad propia más allá del vínculo eurovisivo.

Los participantes del Benidorm Fest 2026 desvelan sus canciones. / RTVE

Un festival sin Eurovisión, pero con más incentivos que nunca

La gran novedad del Benidorm Fest 2026 es conocida: el ganador no representará a España en Eurovisión. Lejos de interpretarse como un paso atrás, RTVE ha optado por redefinir el modelo y ampliar el horizonte de recompensas. Este año el certamen contará con tres premios distintos, independientes entre sí y no concentrados en una sola candidatura, una fórmula que multiplica las oportunidades reales para los artistas participantes.

El principal premio económico asciende a 150.000 euros, repartidos entre el intérprete, que recibirá 100.000 euros, y los compositores, que percibirán 50.000. Una señal clara de que el Benidorm Fest sigue siendo un objetivo atractivo dentro de la industria musical española, incluso sin el escaparate europeo.

Miami y Estocolmo: la apuesta internacional del Benidorm Fest

A ese incentivo económico se suman dos premios con una clara vocación internacional. El primero llega de la mano del acuerdo entre RTVE y Televisa-Univisión, que permitirá que uno de los artistas participantes viaje a Miami para grabar un single en un estudio de primer nivel en Estados Unidos junto a un productor internacional. Un premio pensado como puerta de entrada al mercado latino y norteamericano.

El segundo lo aporta Spotify, socio estratégico del festival. Melanie Parejo, directora de Música para el sur y el este de Europa de la plataforma, anunció el Premio Spotify Benidorm Fest, que llevará a otro de los artistas a Estocolmo para grabar un Spotify Single en los estudios centrales de la compañía, el mismo entorno creativo en el que han trabajado artistas como Lola Índigo o Alicia Keys.

Desde RTVE y Spotify se subrayó que estos premios no están vinculados necesariamente al ganador del certamen. El criterio será el potencial artístico y de proyección, reforzando así una idea clave: el Benidorm Fest quiere impulsar carreras, no limitarse a coronar una canción.

La coexistencia de tres galardones distintos redefine la dinámica del festival. Ya no se compite únicamente por ganar una final, sino por destacar, conectar y construir proyecto artístico. Desde la organización se insistió en que esta estructura responde a una visión más amplia del certamen. “Es un modelo ampliado respecto a ediciones anteriores”, explicó María Eizaguirre, en referencia al mayor acompañamiento a los artistas y a su desarrollo posterior. El Benidorm Fest deja de ser un escaparate puntual para convertirse en una plataforma con continuidad.

Una de las Sirenitas en el Palau d'Esports de Benidorm. / David Revenga

La Sirenita vuelve a escena: nostalgia y ruptura simbólica

El cambio de trofeo anunciado para esta quinta edición no es un detalle menor. El Benidorm Fest 2026 recupera y reinterpreta la Sirenita de Oro, el galardón que durante décadas identificó al Festival Internacional de la Canción de Benidorm. En aquel certamen, la Sirenita de Oro se entregaba al primer clasificado, la de plata al segundo y la de bronce al tercero.

El anuncio fue realizado por María Eizaguirre junto a Sergio Calderón, director de TVE, y César Vallejo, director del Benidorm Fest. El gesto tiene una doble lectura: conmemorar el quinto aniversario del certamen actual y rendir homenaje a la tradición musical de la ciudad. También supone una ruptura visual y simbólica con la etapa eurovisiva, dejando atrás el micrófono de bronce para abrazar un icono propio, profundamente ligado a Benidorm.

Calendario oficial y venta de entradas

RTVE también confirmó las fechas clave del Benidorm Fest 2026. La inauguración oficial tendrá lugar el 7 de febrero, mientras que al día siguiente se celebrará una firma de discos con los artistas participantes, reforzando el vínculo directo con el público. Las galas del Benidorm Fest 2026 se distribuirán en tres grandes citas televisivas, manteniendo el esquema que ya se ha consolidado en ediciones anteriores. La primera semifinal se celebrará el martes 10 de febrero, la segunda semifinal tendrá lugar el jueves 12 de febrero y la Gran Final llegará el sábado 14 de febrero, jornada en la que se conocerá el nombre del artista y la canción ganadora de esta quinta edición del certamen. Además, este año, la final contará con 12 artistas, ampliando las posibilidades de clasificación respecto a ediciones anteriores.

Así es la Sirenita ubicada en el Mirador de la Música de Benidorm. / David Revenga

La venta de entradas se abrirá la próxima semana: 22 de diciembre, primera semifinal; 23 de diciembre, segunda semifinal; 24 de diciembre, final; y 26 de diciembre, ensayos. Todas las localidades saldrán a la venta a partir de las 12.00 horas. Como novedad, cada entrada incluirá un CD oficial del Benidorm Fest 2026, un detalle pensado para reforzar el valor coleccionista del evento y el vínculo con el público.

RTVE refuerza su apoyo al festival

Más allá de los premios y el calendario, la presentación dejó una idea de fondo difícil de ignorar: RTVE no se ha distanciado del Benidorm Fest tras su salida de Eurovisión, sino que ha reforzado su implicación. La presencia institucional, los acuerdos internacionales, la dotación económica y la planificación a largo plazo apuntan en una dirección clara: convertirse en un festival con vida propia.

El Benidorm Fest ya no se define solo por lo que fue, sino por lo que quiere ser. Y lo que quiere ser, a la vista de los anuncios, es una marca musical con identidad, memoria y proyección internacional, capaz de generar oportunidades reales para los artistas y de situar, una vez más, a Benidorm en el centro del mapa musical español.