Jim Jarmusch: "Las películas de acción me provocan dolor de cabeza"

Es más que probable que ni el propio Jim Jarmusch creyera que su nuevo largometraje, ‘Father Mother Sister Brother’, tuviera opciones reales de ganar el León de Oro en la pasada Mostra de Venecia, como finalmente hizo. Como todo el cine del de Ohio, después de todo, es una obra humilde y modesta, indiferente a las modas y carente tanto de la ambición formal o temática como del afán por llamar la atención habituales entre las películas que compiten por ese tipo de premios. “Por supuesto, poder presentar tu trabajo en el concurso de un gran festival te proporciona un escaparate inmejorable para él pero, a decir verdad, yo no soy muy aficionado a competir en nada”.

Un galardón tan institucionalmente prestigioso, en efecto, choca con la imagen rebelde que Jarmusch ha cultivado cuidadosamente desde que se instaló en Nueva York en los años 70, poco antes de convertirse en figura de culto gracias a ‘Extraños en el paraíso’ (1984), magistral ‘road movie’ hecha de evocadoras imágenes en blanco y negro. “A causa del éxito que logré gracias a ella, alguien de Hollywood me llamó para ofrecerme que rodara una comedia adolescente”, recuerda. “Yo contesté: ‘pero, ¿es que no habéis visto mi película? ¿Qué os ha llevado a creer que soy la persona adecuada para tal cosa?’. Supongo que entonces entendieron que un tipo como yo no les sirve para nada, y me dejaron en paz para siempre”.

Jim Jarmusch con el León de Oro conseguido en Venecia por 'Father Mother Sister Brother'. / ETTORE FERRARI / EFE

Desde entonces, gracias a ficciones como ‘Dead Man’ (1995), ‘Ghost Dog, el camino del samurái’ (1999), ‘Solo los amantes sobreviven’ (2013) o ‘Paterson’ (2016), su apellido se ha convertido en sinónimo de un cine basado en la quietud, los ritmos pausados y un ingenio lacónico. “Cuando oigo la palabra ‘jarmuschiano’ no entiendo nada, porque nunca me he esforzado por desarrollar un lenguaje cinematográfico propio. John Lennon dijo que los artistas originales son aquellos que no logran imitar eficazmente a sus ídolos, así que supongo que, si tengo un estilo distintivo, es simplemente porque carezco del talento suficiente para parecerme a Robert Bresson y Yasujiro Ozu”.

Estructurada en tres capítulos no relacionados entre sí a nivel argumental, ‘Father Mother Sister Brother’ se sirve de un reparto estelar -Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett, Charlotte Rampling- para contemplar otras tantas reuniones familiares que transitan entre lo absurdo y lo conmovedor mientras exploran el desconcierto, el secretismo, las decepciones y los reproches que a menudo condicionan las relaciones de consanguinidad.

“Debo confesar que la película no intenta decir nada trascendental acerca de la institución familiar, no sé si tengo una opinión interesante sobre el asunto”, advierte Jarmusch. “Diré, en todo caso, que tengo una hija veinteañera, y que me siento muy aliviado por haberla concebido cuando yo ya era un hombre mayor, porque eso ha contribuido a que no le causara el daño que mi padre me infligió a mí”, añade. “Él no era mala persona, pero sí un hombre amargado y, por tanto, permanentemente furioso. Recuerdo que durante la adolescencia me dejé el pelo largo, y él me prohibió sentarme a la mesa con él porque decía que parecía una chica. En una ocasión, me dio una paliza. Y, para compensar, mi madre me daba un exceso de cariño. Ninguno de los dos veía a mi verdadero yo”.

Jarmusch, recordemos, ya recurrió al formato episódico varias veces antes a lo largo de su carrera. Su cuarto largometraje, ‘Mistery Train’ (1989), se compone de tres historias ambientadas en un hotel de Memphis y conectadas temáticamente por la figura de Elvis Presley; en ‘Noche en la Tierra’ (1991), presentó cinco relatos sobre sendos taxistas que interactuaban con sus respectivos clientes en distintas ciudades del mundo, y su antología ‘Coffee and Cigarettes’ (2003) ofrece una colección de charlas llenas de ironía que rinden tributo a los dos estimulantes del título.

Como ellas y como las otras películas del director, ‘Father Mother Sister Brother’ se centra en personajes que se definen mucho más por lo que callan que por lo que dicen. “Como también me dedico a la música, sé que las notas que no se tocan permiten que destaquen las que sí se tocan”, explica Jarmusch, actualmente miembro del dúo experimental SQÜRL junto a Carter Logan. “Los silencios en el cine funcionan igual, y algo parecido puede decirse de las escenas en apariencia insignificantes. Siempre me ha gustado prestar atención a lo que pasa cuando parece que no pasa nada. Las películas de acción, especialmente esas en las que cada plano dura menos de tres segundos, me provocan un intenso dolor de cabeza”.

‘Father Mother Sister’ llega a los cines más de seis años después de que lo hiciera el largometraje inmediatamente anterior del director, ‘Los muertos no mueren’ (2019); en toda su filmografía no hay otro espacio tan grande entre películas. “El cine dejó de ilusionarme”, afirma a modo de explicación del abultado paréntesis. Hacer ‘Los muertos no mueren’ fue una experiencia ingrata para mí. Los productores no me hicieron ninguna imposición a nivel creativo, pero sí me molestaban constantemente por temas presupuestarios, y me decían a diario que no iban a pagarme. Yo no sé trabajar en ambientes problemáticos. De hecho, hago películas precisamente para evadirme de mis problemas, y para disfrutar de algo tan hermoso como la posibilidad de contar historias con una cámara”.