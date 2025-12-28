Pedro Sánchez incluye a varios artistas gallegos en 'Monstruo 2025', su lista de temas favoritos este año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha continuado este sábado con su faceta más desenfadada en redes sociales. Después de hacer un "house tour" por estancias de la Moncloa en su cuenta de TikTok, ha compartido su lista de Spotify con las canciones favoritas este pasado año.

El nombre de la lista es lo primero que ha sorprendido, puesto que la ha denominado "Monstruo 2025". En su cuenta de Twitter el presidente ha matizado que estas son algunas de las “canciones que siempre me acompañan”.

En total son 18 canciones, la mayoría publicadas en 2025, aunque algunos son anteriores. La playlist comienza por la canción One of the Greats de la banda británica indie Florence and The Machine, y cierra con Stand By de la banda Extremoduro, cuyo fundador y cantante, Robe Iniesta, falleció este mes de diciembre.

Uno de los grandes lanzamientos de este año, Berghain, de Rosalía, está también incluida en esta selección. Otros nombres son Rusowsky, Guitarricadelafuente, Maika Makowski, Joan As Police Woman, Rufus T. Firefly, Repion --que actuará en A Coruña este 2026-- o Turnstile, entre otros.

Tres canciones gallegas

Un grupo nacido en A Coruña es el único que tiene dos canciones en esta lista. En Monstruo 2025 están las canciones Fukushima y Seguidores, de la banda Triángulo de Amor Bizarro, aunque la primera de ellas es en colaboración con León Benavente.

El otro gallego presente en esta selección es el cantante vigués Iván Ferreiro con todo un clásico del indie español, Turnedo.