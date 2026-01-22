'Sirat', de Óliver Laxe, hace historia y aspira a dos Óscar: «Nunca estuvo en mi imaginario llegar hasta aquí»

La película 'Sirat' sigue haciendo historia. Galicia mirará la próxima gala de entrega de los premios de Hollywood con más atención que nunca. Por primera vez en su historia, el filme de un director gallego opta al Óscar, el de mejor película extranjera y mejor sonido. Se medirá con «The secrent agent», «It was just an accident», «Sentimental value» y «The voice of Hind».

Oliver Laxe, en sus primeras declaraciones tras conocerse las dos nominaciones a los Óscar, declaró: «Muy contento y feliz, nunca estuvo en mi imaginario llegar hasta aquí».

«Me alegra que películas arriesgadas como la mía tengan visibilidad», enfatizó. Preguntado en quién pensó cuando supo de las nominaciones, el director gallego aseguró que hoy antes del acto de las nominaciones pensó en sus abuelos. «Siento que me cuidan», agregó.

El largometraje había logrado ser incluido en la shortlist (lista corta con 15 películas preseleccionadas) a mejor filme internacional, mejor música original, mejor sonido, mejor fotografía y mejor casting. Al final, ha logrado ser finalista también en mejor sonido.

En mejor música original finalmente lucharán por el Óscar «Bugonia», «Frankenstein», «Hamnet», «Una batalla tras otra» y «Sinners».

Los encargados de leer las nominaciones fueron Danielle Brooks y Lewis Pullman. Desde Los Ángeles y vía el canal de YouTube de la Academia de Cine de Hollywood dieron a conocer los distintos filmes que este año competirán por la dorada estatuilla.

En España se siguió con expectación, especialmente en la sede de Movistar + en la Gran Vía madrileña. Allí, desde las dos de la tarde, comparecieron Oliver Laxe y varios productores ante los medios.

Contaba el productor gallego Xavi Font que la previsión en un inicio era abrir el acto al público en general pero debido a los tres días de luto y como respeto a las víctimas se optó por restringirlo a los medios.