Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: Última hora del accidente ferroviario en AdamuzAlerta por temporal en A CoruñaLa desprotección de las empleadas del hogarLa riqueza en A Coruña crece el doble que los salariosNueva superficie comercial en OleirosEl Dépor busca nuevo proveedor de camisetas
instagramlinkedin

'Sirat', de Óliver Laxe, hace historia y aspira a dos Óscar: «Nunca estuvo en mi imaginario llegar hasta aquí»

Laxe se convierte en el primer director gallego que opta a la estatuilla

La película gallega 'Sirat' entra en la historia: aspira a dos Óscar.

La película gallega 'Sirat' entra en la historia: aspira a dos Óscar. / Agencias

Mar Mato

Vigo

La película 'Sirat' sigue haciendo historia. Galicia mirará la próxima gala de entrega de los premios de Hollywood con más atención que nunca. Por primera vez en su historia, el filme de un director gallego opta al Óscar, el de mejor película extranjera y mejor sonido. Se medirá con «The secrent agent», «It was just an accident», «Sentimental value» y «The voice of Hind».

Oliver Laxe, en sus primeras declaraciones tras conocerse las dos nominaciones a los Óscar, declaró: «Muy contento y feliz, nunca estuvo en mi imaginario llegar hasta aquí».

«Me alegra que películas arriesgadas como la mía tengan visibilidad», enfatizó. Preguntado en quién pensó cuando supo de las nominaciones, el director gallego aseguró que hoy antes del acto de las nominaciones pensó en sus abuelos. «Siento que me cuidan», agregó.

El largometraje había logrado ser incluido en la shortlist (lista corta con 15 películas preseleccionadas) a mejor filme internacional, mejor música original, mejor sonido, mejor fotografía y mejor casting. Al final, ha logrado ser finalista también en mejor sonido.

En mejor música original finalmente lucharán por el Óscar «Bugonia», «Frankenstein», «Hamnet», «Una batalla tras otra» y «Sinners».

Los encargados de leer las nominaciones fueron Danielle Brooks y Lewis Pullman. Desde Los Ángeles y vía el canal de YouTube de la Academia de Cine de Hollywood dieron a conocer los distintos filmes que este año competirán por la dorada estatuilla.

En España se siguió con expectación, especialmente en la sede de Movistar + en la Gran Vía madrileña. Allí, desde las dos de la tarde, comparecieron Oliver Laxe y varios productores ante los medios.

Noticias relacionadas

Contaba el productor gallego Xavi Font que la previsión en un inicio era abrir el acto al público en general pero debido a los tres días de luto y como respeto a las víctimas se optó por restringirlo a los medios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
  2. Nueva superficie comercial en Oleiros: Arranca la construcción del Lidl de Bastiagueiro
  3. El auge económico de A Coruña deja atrás a los trabajadores: la subida de los salarios es la mitad que la del PIB
  4. A Maestranza de A Coruña: de suelo público a viviendas de lujo en diez años
  5. A Coruña es la ciudad gallega que mejor superó el bache económico del covid: multiplicó por cinco la distancia con Vigo
  6. El concursante coruñés de Operación Triunfo Tinho actuará en Riazor antes del partido y en el descanso del Deportivo - Racing de Santander
  7. El Deportivo busca una nueva marca proveedora de camisetas
  8. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»

La investigadora Ramón y Cajal, Natalia da Silva, se incorpora a la Universidade da Coruña

La investigadora Ramón y Cajal, Natalia da Silva, se incorpora a la Universidade da Coruña

'Sirat' merecía aspirar al Oscar a mejor película, sin la acotación de "extrajera"

'Sirat' merecía aspirar al Oscar a mejor película, sin la acotación de "extrajera"

La Diputación reivindica en Fitur el 'astroturismo' en A Coruña vinculado al eclipse

La Diputación reivindica en Fitur el 'astroturismo' en A Coruña vinculado al eclipse

Álvaro Ferllo: "A Germán Parreño no le habrá hecho ninguna gracia dejar de jugar, pero es respetuoso y maduro, un líder"

Álvaro Ferllo: "A Germán Parreño no le habrá hecho ninguna gracia dejar de jugar, pero es respetuoso y maduro, un líder"

Mulattieri: «Marcar está bien, pero lo importante es que el equipo alcance los objetivos»

Mulattieri: «Marcar está bien, pero lo importante es que el equipo alcance los objetivos»

Zelenski anuncia negociaciones trilaterales inmediatas con EEUU y Rusia en Emiratos

Zelenski anuncia negociaciones trilaterales inmediatas con EEUU y Rusia en Emiratos

Cuatro detenidos en una operación antidroga en Sada y Bergondo

Cuatro detenidos en una operación antidroga en Sada y Bergondo
Tracking Pixel Contents