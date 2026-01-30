Nacho Vegas canta a la imperfección y da lo mejor de sí en 'Vidas semipreciosas'

'Vidas semipreciosas' Nacho Vegas Nacho Vegas Canción-rock ★★★★

Nacho Vegas formalizó en 'Resituación' (2014) su vocación de cantautor político, confiando en que el lirismo explícito era un material cautivador por sí mismo, y seduciendo a su núcleo de fans más ideológico, en el contexto de la España 'indignada' de aquellos años. Ahora, 'Vidas semipreciosas' lo muestra igual de comprometido con sus ideales, y de inclemente en ocasiones, pero también más sutil, e inspirado en las construcciones sonoras: giros melódicos despiertos, arreglos con ángulos, un balanceo atractivo entre el folclore y el rock’n’roll.

La alusión titular a lo "semiprecioso" apunta a una valoración de la imperfección en unos tiempos que no son, en realidad, más nítidos que en 2014, sino más bien todo lo contrario. Ahí, lee la psique colectiva en el tema de apertura, 'Alivio', donde cita a William S. Burroughs ("quizá cualquier placer será un alivio") sobre un 'tempo' abrupto y con el roce de los violines. En la esfera de los estímulos benéficos esta la celebración de los afectos: el homenaje a su madre en 'Fíu', que él asocia a unos valores exhibidos con orgullo ("me enseñó que, sin justicia, 'libertad' no es cosa cierta / Por eso en esta familia somos de izquierdas"), sobre la plantilla compositiva del clásico tema 'Mula revolucionaria', del cantautor colombiano Pablus Gallinazo.

Intimidad y palabras gruesas

El cancionero no está exento de proyección comunitaria, pero ahonda en zozobras íntimas, ya sea su naturaleza de cancionista ('Mi pequeña bestia'), el aprendizaje vital ('Piedras semipreciosas') o el autoanálisis a partir del otro ('Los asombros'). Y cuando alza el tono y adopta un vocabulario grueso, entrega una pieza consignable, 'Deslenguarte', cita con Albert Pla en la que oímos a ambos defendiendo su derecho a "cagarse en Dios" una y otra vez, a pelo y sin metáforas, con riego eléctrico y un clímax falsamente desenfadado.

La invectiva política se acota en buena parte a los interludios hablados por Javitxu Aijón (activista de los 'Seis de Zaragoza'), la 'cupaire' Anna Gabriel y Adur Ramírez de Alda (condenado por el 'caso Altsasu'). Los tres dan forma a un río subterráneo que desemboca en 'Seis pardales', pieza de recorrido conmovedor, con timbres de canción popular, que habla de la condena a las sindicalistas de 'Las seis de La Suiza', y en la que se alía con Rodrigo Cuevas y el dúo neofolk L-R.

Ese marchamo asturiano, lengua incluida, cobra peso con 'Les ales' (adaptación de 'Txoria txori', el himno de Mikel Laboa) y 'L’acabose', celebración colectiva con palabras de despedida en catalán y euskera (lanzadas por los miembros del grupo), guitarras reverberadas con ecos dylanianos y un mensaje final que desprende luz y esperanza. Este Nacho Vegas no se muerde la lengua, pero su enojo no le impide ver la otra cara del mundo, y es ahí cuando saca lo mejor de sí. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Wasted On Youth' The Molotovs Marshall Records Revival mod ★★★★

No es raro que Paul Weller se declare fan de este grupo londinense, porque la huella de The Jam es omnipresente en su álbum de debut, tanto en los momentos más frenéticos ('Today’s gonna be our day', arrebatador cruce de Tamla Motown y punk) como en los más reposados ('… Nothing keeps her away' le debe mucho a 'Liza Radley'). Pero los jovencísimos hermanos Cartlidge demuestran aquí tal convicción, solvencia y puntería melódica que, por el momento, hay bien poco que reprocharles. Rafael Tapounet

'World’s gone wrong' Lucinda Williams Highway 20-Thirty Tigers Rock-country ★★★★

El mundo va mal y buscamos consuelo en una canción, dice la trovadora 'roots' de Louisiana, y nos da lo que sugiere: estrofas enfurecidas y reconfortantes, bálsamo curativo en la América de Trump, vehiculizado por su expresiva voz herida. Álbum con nervio acusatorio ('How much did you get for your soul') y cavilación meditabunda ('Low life', compuesta con Big Thief), cercanía 'bluesy' y un reggae prestado por Bob Marley. Un refugio y una llamada a la contestación. J. B.

Noticias relacionadas

'Romantic visions of Scotland' The Just Joans Fika Recordings Pop ★★★★

En asuntos de pop, Escocia sigue siendo una garantía. Las canciones que facturan David y Katie Pop son como pequeñas películas domésticas que documentan una vida en un suburbio de las afueras de Glasgow, con un pie en la melancolía afectuosa y otro en la ironía mordaz. Todo vestido con un pop adulto e ingenioso que lo mismo remite a los Proclaimers que a The Beautiful South, entre el ultracoreable estribillo de 'Here come the rugby boys' y el romanticismo de cámara de 'Say you’ll never leave me'. R. T.