La familia de James Van Der Beek recauda dos millones con donaciones como la de Steven Spielberg y su mujer, de 25.000 dólares

La familia de James Van Der Beek ha logrado recaudar dos millones de dólares para apoyar económicamente a la esposa y a los seis hijos del actor estadounidense, quien falleció el miércoles a los 48 años tras padecer cáncer de colon.

La cuenta GoFundMe se abrió horas después de anunciarse la muerte del actor para brindar apoyo a la familia, que se enfrenta una situación crítica por los elevados costos de atención médica del protagonista de 'Dawson's Creek' ('Dawson crece').

"La familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él", reza la descripción de la cuenta de fondos.

"Derroche de cariño"

Según 'The Hollywood Reporter', Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, se encuentran entre quienes han donado a la página GoFundMe.

El cineasta ganador del Óscar donó 25.000 dólares a la cuenta para los allegados de Van Der Beek, que falleció el miércoles pasado a los 48 años, tras una batalla contra el cáncer colorrectal. Inicialmente anunció en noviembre de 2024 que había estado lidiando con este diagnóstico desde agosto de 2023.

El creador de 'Dawson's Creek', Kevin Williamson, agradece a los fans su "derroche de cariño" hacia James Van Der Beek: "Estoy realmente sin palabras". Hasta el jueves por la tarde, se habían recaudado más de dos millones de una meta de 1,5 millones. En menos de 24 horas después de la creación de la página de GoFundMe , ya se había superado el millón de dólares en donaciones .

"Gracias de todo corazón por apoyar a James y a su hermosa familia. Vuestra generosidad ha significado más de lo que podemos expresar con palabras. En medio de un profundo dolor, su apoyo ha sido una luz. Nos recuerda que el amor es real, que la comunidad es fuerte y que el espíritu de James sigue uniendo a la gente", han compartido amigos de la familia Van Der Beek en un nuevo mensaje de GoFundMe.

"En este momento, la familia se está tomando un tiempo para llorar y estar juntos. Pedimos a los medios de comunicación y al público que les den espacio y privacidad mientras atraviesan esta dolorosa etapa", continúa el mismo comunicado.

Su héroe del cine

Si bien Spielberg y Van Der Beek nunca trabajaron oficialmente juntos en un proyecto de cine o televisión, el personaje del actor en Dawson's Creek idolatraba al director como su héroe cinematográfico, y en el dormitorio de Dawson aparecían varios carteles de películas de Spielberg.

Otras personalidades notables de Hollywood que también se han sumado a la causa son el director de 'Wicked: For Good', Jon M. Chu, quien envió 10,000 dólares, y la ganadora del Oscar Zoe Saldaña (bajo su nombre de casada, Zoe Saldaña-Perego), quien donó 2.500 dólares.

El dinero recaudado "ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños", continúa la página.

Venta de atrezzo

Van Der Beek comenzó a colaborar el año pasado con un proyecto web para vender recuerdos de la serie que lo catapultó a la fama, incluyendo vestuario y escenografía, en un intento por pagar las costosas facturas médicas de su tratamiento contra el cáncer.

Desde que el actor reveló, en noviembre de 2024, que padecía un cáncer colorrectal, usó su plataforma para concienciar sobre su enfermedad.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek fue famoso por interpretar el papel principal en el drama adolescente 'Dawson's Creek', que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de 'Walker' y en la película de Tubi 'Sidelined: The QB and Me'.