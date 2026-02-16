Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óbito

Muere el actor Robert Duvall a los 95 años

Robert Duvall, en una imagen de 2012.

Robert Duvall, en una imagen de 2012. / Nathan Denette / AP

EFE

Washington

Robert Duvall, el aclamado actor de cintas icónicas como 'Apocalyse Now' y 'El Padrino', murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

