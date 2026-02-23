Eva Cameán, la librera de Carballo que arrasa en redes sociales: «O máis bonito é cando me din: empecei a ler en galego por ti»

Eva Cameán culpa a su padre de contagiarle ese amor por la lectura que la hizo crecer pasando páginas y descubriendo historias. Confiesa que su vocación inicial no estaba relacionada con la literatura, ya que había estudiado Integración Social, pero que se le presentó con un primer oficio llevadero como dependiente en una librería de su tierra natal, Carballo.

«Nunca me propuxera traballar nalgo así, pero pensei que estaba ben mentres non atopase algo do que me formara», confiesa. Estuvo allí por tres años hasta que los propietarios del negocio decidieron dejarlo tras la pandemia, tiempo suficiente para que la joven cambiase sus ideas y apostase todo por coger el relevo del proyecto, llamándole Clarión Libraría.

Miles de seguidores

«O momento do traspaso foi complicado. Tiña 25 anos e supoñía un esforzo económico grande, pero gustábame e confiei en que o sacaría adiante», recuerda. Ahora Eva es conocida por todos los vecinos de Carballo y por decenas de miles de internautas que siguen su contenido en redes sociales, con 8.000 seguidores en Instagram, 21.000 en Facebook y 16.000 en Tik Tok.

A priori se puede pensar que estas cifras no tienen nada de especial en una sociedad digital donde cada día se descubren nuevos creadores de contenido emergentes. Sin embargo, el caso de esta vecina de la Costa da Morte es único, pues todos sus vídeos son hechos en gallego. «Son números que non esperaba ter nunca ao facer publicacións en galego. Sei que tampouco é moito pero o alcance é unha barbaridade, dende que comezamos a facernos máis populares veñen visitarnos persoas para mercar libros a propósito e sacarse fotos, ou a preguntar por libros ensinándonos capturas de vídeos que subimos», explica.

Autenticidade

No sigue una estructura fija a la hora de crear contenido para las redes sociales, simplemente se centra en mostrarse fiel a su forma de ser y en exponer lo que le gusta o llama la atención:«Vou a rumbo co contido, só sei que teño que subir un vídeo ao día. A partir de aí trato de falar das obras que me interesan ou de facer recomendacións segundo os diferentes xéneros, que funcionan moi ben. Penso que actuar fronte á cámara con autenticidade e falando en galego pode ser o que chame a atención e me diferencie un pouco». «Podo grabarme tanto abrindo caixas como falando das últimas novidades», bromea.

Eva disfruta cada día que abre la librería y no se cansa de mostrar agradecimientos a las personas que la reconocen por su papel como librera. «Unha das cousas que máis me gusta é o trato coa xente, poder guiarlles no mundo da lectura ou reflexionar sobre diferentes obras», indica.

Con todo, si tiene que destacar algo concreto nacido de su impacto como creadora de contenido, lo tiene claro: «O máis bonito é cando me din: empecei a ler en galego por ti». Aunque no se cansa de vivir encuentros únicos que jamás llegó a imaginar. «Nalgunha feira de libros ata me chegou a falar xente de fóra de España para preguntarme se era a da libraría de Carballo que fai vídeos».

Un oficio romantizado, pero laborioso

Para algunos, un librero es un oficio ligado a la paz, la tranquilidad y el poco estrés, algo en medida cierto. No obstante, Eva Cameán explica que más allá de las concepciones este «é un traballo que en xeral está moi romantizado e idealizado. Dende fóra parece que pasamos os días colocando libros e lendo contraportadas pero a maioría do tempo é abrindo e cerrando caixas, movendo libros, facendo pedidos e completando trámites co ordenador».

También destaca que no es tarea fácil hacer crecer sin sacrificio un negocio como Clarión Libraría, que no trabaja con libros de texto ni material escolar. «É un sector difícil porque vives soamente de xente á que lle gusta a lectura, e o marxe de beneficios é moi pequeno», manifiesta.

Por ello, con el ánimo de ayudar a otras personas, disfrutar ella misma y buscar una forma de hacer más popular su librería, optó por crear vídeos más personalizados mostrando su rostro, aunque en un principio se le hiciese raro: «Habituarse a falarlle á cámara foi o máis complicado, de feito vexo os vídeos que facía nos inicios e noto que sentía máis vergonza».