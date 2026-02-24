El jamón extremeño que se corona en el Museo d’Orsay de París como uno de los productos más reconocidos del mundo

Un jamón de bellota 100% ibérico elaborado en Monesterio ha sido distinguido con la Medalla Gran Oro de Monde Selection, uno de los máximos reconocimientos internacionales en el ámbito alimentario, que se entregará el 9 de junio en el Museo d’Orsay de París.

El producto, comercializado como Gran Reserva Premium, ha obtenido una puntuación del 92,5% en una cata a ciegas realizada por un jurado internacional compuesto por más de 80 expertos. Según los datos facilitados por la organización, la distinción se concede únicamente a productos que alcanzan entre el 90% y el 100% de valoración media. El apartado mejor puntuado ha sido el retrogusto, con un 93,6%.

Desde 1961

Monde Selection, con sede en Bruselas y activo desde 1961, ha evaluado en su última edición más de 3.000 productos de más de 100 países. Solo un 3% de los alimentos analizados el pasado año ha logrado la Medalla Gran Oro.

La empresa productora ha destacado que su jamón reúne además otros reconocimientos internacionales, como la Triple Estrella Oro del Instituto Internacional del Sabor y el certificado de AENOR como Producto Destacado por el Consumidor. En los últimos tres años, ha acumulado más de una decena de galardones en certámenes especializados.

Ediciones limitadas y exportaciones al alza

Con 34 meses de curación, el Gran Reserva Premium se comercializa en ediciones limitadas y puede alcanzar los 5.000 euros en sus piezas más exclusivas. Durante el último ejercicio, la firma ha servido cerca de 700 unidades, con un precio medio en torno a los 400 euros, según datos de la propia compañía.

La facturación ha aumentado un 10% el pasado año, en paralelo al crecimiento del mercado internacional del ibérico. Las exportaciones también han registrado un incremento del 10%, con la Unión Europea como principal destino.

De acuerdo con la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), en el último lustro las exportaciones han crecido un 23,7% en Francia, un 24,3% en Alemania, un 25% en México y un 104% en China, uno de los mercados con mayor proyección.

Una montanera marcada por la abundancia de bellota

En cuanto a la campaña actual, la empresa ha señalado que la montanera, que concluye a comienzos de abril, está siendo “la mejor de los últimos años” por la cantidad y calidad de la bellota. Las lluvias de diciembre han favorecido, según la firma, una mayor maduración del fruto y el crecimiento del pasto, factores que influyen en la calidad de la grasa del cerdo ibérico en libertad.

Las previsiones de ASICI apuntan a que en 2026 se superarán los 580.665 sacrificios registrados en 2025, retomando la senda ascendente tras varios años marcados por la sequía. La empresa extremeña prevé mantener una producción similar a la del pasado ejercicio, con alrededor de 400 ejemplares sacrificados.