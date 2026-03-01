“Ocurre, pero muy pocas veces, que una familia tenga en casa un cuadro de gran valor sin ser consciente de ello”

Fundada en 1845 en Madrid como joyería y vinculada desde sus orígenes a la Casa Real, Ansorena ha sabido evolucionar. En 1974 amplió su actividad al ámbito de las subastas y en 1986 sumó una sala de exposiciones a su propuesta cultural. Considerada una de las referencias más antiguas y prestigiosas del mercado español del arte y las antigüedades, la firma continúa hoy en manos de la sexta generación familiar. En su sede, en la madrileña calle Alcalá número 52, nos recibe su recién nombrado director general, Alfonso Mato Yllera (Madrid, 1978), con quien conversamos sobre legado, renovación y futuro.

¿Qué es Ansorena en la actualidad?

Principalmente somos una casa de subastas, pero también joyería. Mi abuelo decidió en la década de los 70 diversificar el negocio y relacionar joyas y arte. Con mucho esfuerzo encontró un nicho en las subastas, fijándose tal vez en las internacionales. Y aquí seguimos, con un equipo buenísimo de 30 personas, expertos que determinan y acompañan al cliente desde el principio en todo el proceso. Es una mezcla de hacer las cosas bien y de un trato cercano y familiar, no solo profesional, con vendedores y compradores. En cuanto a la sala de exposiciones, atrae a otro tipo de público que se sorprende cuando accede a la joyería o a las salas donde se exponen los lotes a subastar. Porque los tres espacios están interconectados.

En 1860 es nombrada joyería y diamantista de la Casa Real, ¿qué supuso ese reconocimiento?

Un orgullo que a día de hoy mantenemos. La relación con la Casa Real se afianza con el encargo de bodas de Alfonso XIII de una tiara para la reina Victoria Eugenia en 1906, la tiara Flor de Lis. Una joya de diamantes que Ansorena ideó, dibujó y realizó y que hemos visto llevar a las reinas Sofía y Letizia en actos oficiales. Puede verse en la Galería de las Colecciones Reales, donde se exhibe hasta el próximo 5 de abril como parte de la exposición 'Victoria Eugenia'. Posteriormente, al entonces príncipe Felipe le ofrecimos otra tiara, la conocida como tiara La Princesa, que la reina Letizia ha lucido, por ejemplo, en el 75 cumpleaños de la reina de Dinamarca.

Son también una casa histórica de subastas. ¿Cómo ha evolucionado este tipo de ventas?

Antiguamente, las subastas eran cien por cien presenciales. La típica sala en la que se levantaban las paletas de puja. Recuerdo, de pequeño, cómo la sede se llenaba de gente a la que, incluso, ofrecíamos una copa. Eran muy divertidas. En la actualidad, la venta en directo es sobre todo telefónica y online, no tanto presencial. No obstante, invito a la gente a que venga personalmente y compruebe cómo se desarrollan, resulta muy interesante.

Algunos de los lotes expuestos para la última subasta / Alba Vigaray

¿Quién es Alfonso Mato y qué objetivos se ha marcado?

Soy la sexta generación familiar. Sobrino del hasta ahora director general, Jaime Mato García-Ansorena, que se jubila. Tengo muchas ganas de que Ansorena cumpla otros 180 años si Dios quiere [se ríe], y dos retos. Por un lado, mantener la calidad y el servicio que ofrece la joyería de cara a la Casa Real así como la creación de piezas únicas, y, por otro, ampliar la base de clientes de nuestras subastas. Que la gente pierda el miedo a venir. Tengo amigos que me preguntan 'Oye, pero ¿se puede ir a Ansorena?' Pues claro, es un sitio abierto a todo el mundo. Por eso, quiero, sin perder nuestra esencia, abrirnos mucho más. Por ejemplo, hay muebles que salen por 200 euros que si vas a otras marcas, que no quiero señalar, te cuestan más y están hechos de chapado. Es una pena porque son lotes maravillosos.

Entonces busca la 'popularización' de estos eventos.

Sí, aunque lo llamaría de otra manera. Es verdad que salen lotes caros, como el último de un Picasso por 100.000 euros, pero hay otros por muchísimo menos dinero. Desde jarrones y muebles a obra gráfica por 100 euros o incluso menos. Animo a todos a que entren en nuestra web y accedan a los catálogos.

Fachada del negocio Ansorena en la céntrica calle Alcalá de Madrid. / Alba Vigaray

¿Qué papel juegan hoy las casas de subastas dentro del mercado del arte?

Un papel fundamental. Por un lado es una venta totalmente transparente, por lo que los precios son los que dicta el mercado. También es importante que en las salas de subastas tantos los coleccionistas como el público general pueda contemplar obras que proceden de una colección privada y que en muchas ocasiones acaban en otra colección privada, por lo que las exposiciones de las subastas suponen una oportunidad magnífica para ver obras de relevantes autores difíciles de encontrar. Además, y gracias al trabajo de los expertos, salen por primera vez a la luz obras inéditas.

¿Y cuánto dinero mueven en España?

Aunque no hay cifra oficial, los analistas sitúan el mercado español de subastas de arte en un rango de entre 40 y 60 millones de euros anuales, y el combinado de arte y joyería, en más de 2.000 millones, aunque la parte de subastas representa solo una fracción. El de subastas de arte cerró 2024 en un contexto marcado por la desaceleración global, pero con un comportamiento sólido en los segmentos de precio medio. Las casas españolas continúan apoyándose en la digitalización, la salida al mercado de colecciones privadas y el interés creciente por el arte moderno y contemporáneo, factores que han permitido sostener la actividad en Madrid y Barcelona. En conjunto, 2024 confirma un mercado español prudente pero resistente, alineado con las tendencias europeas y con margen de crecimiento en los próximos años.

¿Qué les ha supuesto la digitalización?

El sector ha crecido bastante por la venta online. A nosotros nos ha permitido abrirnos al mercado internacional, que supone ya el 40% de nuestras ventas, que van al mercado francés, americano, inglés o incluso el chino. El comprador de fuera se interesa sobre todo por la pintura, aunque recuerdo que para sacar algunas piezas del país se necesita una autorización expresa del Estado.

¿Cuáles son las piezas que más se están revalorizando?

El arte moderno y contemporáneo en general (siglos XX-XXI) domina la demanda. También hay interés por obras procedentes de herencias y colecciones históricas, especialmente tras la aparición de piezas expoliadas que vuelven al mercado. Hay un mercado sólido para la pintura española del siglo XIX; el arte colonial y virreinal; las antigüedades y mobiliario histórico, y la obra gráfica de artistas internacionales

Todos los lotes están numerados y su precio de salida aparece publicado en el catálogo / Alba Vigaray

¿Cuál ha sido la subasta más simbólica, curiosa o importante que recuerda?

En 2018 sacamos a la venta 1.500 lotes de piezas del hotel Ritz de Madrid. Desde candelabros de cristal a mesas, sillas, espejos o grabados. Fue un orgullo que nos eligieran. Hacía tiempo que no se llenaba la sala con tanta gente. Y en 2021 subastamos el mobiliario del hotel Villa Magna. En 2012 una colección institucional muy relevante de arte contemporáneo internacional, con autores como Thomas Struth, Andreas Gursky, Cristina Iglesias, etc. Subastas de coches clásicos o monográficas de libros, como la de diciembre pasado, en la que se vendió una edición de 1508 de 'Geographia' de Ptolemeo por 240.000 euros. También una subasta benéfica de la Fundación Real Madrid en 2020.

¿Del Real Madrid?

Sí. Se subastaron objetos donados por deportistas de la talla de Rafa Nadal, Djokovic, Federer, McEnroe, Pelé, Beckham, Larry Bird, Luka Doncic, Fernando Alonso, Sergio García, Serena Williams, Magnus Carlsen y por diferentes personalidades del mundo del arte, la cultura, el cine, la música como Alejandro Sanz, Julio Iglesias, Jose Luis Garci, Richard Gere… El fin era ayudar a los niños en claro riesgo de exclusión social con los que trabaja dicha fundación.

¿Cuántas veces aparece una obra importante en una casa particular sin que la familia sepa que lo tiene?

Eso ocurre muy poco. Nos pasó en 2021 con una pieza atribuida al círculo de José de Ribera y un precio de salida de 1.500 euros, que resultó ser el 'Ecce homo' de Caravaggio. El cuadro se devolvió a la familia propietaria e imagino que esta la vendería de manera particular. Sí, puede que alguien traiga un cuadro y se lleves una sorpresa, pero nada como aquello.

¿Cómo se fija el precio de una obra?

Tenemos un equipazo de expertos en pintura antigua, contemporánea, muebles y todo lo imaginable, que son los que lo determinan. Con mucha experiencia detrás, comprobando si la obra lleva o no firma y estudiando el estado de conservación, entre otros parámetros, se fija un precio. Cualquier persona puede traernos una obra y tras analizarla se determinará un valor de salida. Después entrará en un proceso de fotografía para incluirla en el catálogo y 20 días antes de la subasta se expondrá junto al resto de lotes para que los potenciales clientes puedan verla en nuestra sede.

Eso no impide que de vez en cuando aparezca alguna falsificación o estafa. Algo les pasó con unos dibujos de Ramón y Cajal.

Aquellas ediciones de Ramón y Cajal fueron retiradas de nuestra subasta. Ansorena cuenta con un excelente grupo de expertos en cada materia con una amplia experiencia que trabajan para asegurar la autoría y veracidad de las obras que subastamos.

¿Cómo organizan una subasta?

Nosotros subastamos una vez al mes. Y cada catálogo mensual contiene unos 1.500 lotes. Es increíble si lo piensas. Cada mes salen a la venta 1.500 piezas entre pintura, escultura, muebles y objetos de decoración, libros, mapas, carteles, joyas, relojes y hasta botellas de vino. Con lo que supone todo ello de mudanza. Es un caos muy organizado. Como he dicho, unos 20 días antes ya está cerrado el catálogo tanto físico como online y las piezas en exposición en la sede. Si no se ha vendido la obra, se devuelve a su propietario.

¿En qué se diferencia de una venta privada?

Que la venta privada muchas veces es un precio pactado entre dos personas en el que no influye que de repente puje una tercera.

Entonces, la fiebre a la hora de pujar existe.

Sí, pero yo no lo llamaría fiebre. Sobre todo se da por teléfono y en el momento en directo de la subasta, cuando tienes a otros posibles compradores interesados por la misma pieza. No siempre pasa, pero pasa.

¿Quién vende y por qué?

Hay de todo. Mucho testamento, 'art dealer' y coleccionista. Lo mismo que compradores, a los que se suman anticuarios y museos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, acude a todas las subastas y en muchas ocasiones ejerce su derecho de tanteo en obras que considera oportunas o importantes para los museos nacionales. Obras subastadas en Ansorena forman parte hoy de las colecciones de diversos museos españoles, como el Reina Sofia, Museo del Prado, Museo Bellas Artes de Valencia, Museo Romanticismo de Madrid…

¿Qué consejos daría a alguien que quiere pujar por primera vez?

Que se informe bien, que venga un día a Ansorena y se deje aconsejar por nuestros expertos. Que no compre a lo loco.