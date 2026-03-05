Lola Índigo será cabeza de cartel el 28 de junio del festival Rock in Rio Lisboa

Rock in Rio Lisboa llevó ayer la campaña global Road to Rock in Rio a la Plaza del Callao en Madrid y anunció en vivo la confirmación de Lola Índigo, que subirá al Escenario Super Bock el 28 de junio como cabeza de cartel. Este es un nuevo paso del festival para reforzar la conexión con el público español, que representa el principal mercado internacional del festival.

Una de las artistas más grandes e influyentes de la nueva generación del pop urbano español, Lola Índigo se dio a conocer en 2017 con su participación en Operación Triunfo y rápidamente alcanzó la fama. Su proyecto único combina música, danza y una fuerte estética visual, creando un universo propio que ha evolucionado a través de sus diferentes eras conceptuales.

Tras conquistar los principales estadios y festivales de España en 2025 con la gira La Bruja, La Niña y El Dragón, reuniendo a más de 120.000 espectadores, la artista se prepara ahora para brillar por primera vez en Portugal en el Escenario Super Bock de Rock in Rio Lisboa el 28 de junio con un espectáculo renovado y potente, que promete no dejar indiferente al público.

«Buscamos reforzar cada vez más nuestra conexión con España, y la confirmación de la actuación de Lola Índigo es un paso más en ese camino. Con el Road to Rock in Rio, queremos que todos sientan a Lisboa como un destino de música, cultura y experiencias inolvidables, y España no podía ser la excepción. Cada mensaje compartido es un sueño que atraviesa fronteras, acerca ciudades y culturas, y cobra vida en el Palco Mundo de Rock in Rio Lisboa. Juntas, estas voces lo transforman en un verdadero escenario de esperanza, celebración e inspiración, algo que tanto necesitamos en el mundo actual», comenta Roberta Medina, Vicepresidenta Ejecutiva Rock in Rio Lisboa.

La elección de Madrid como segunda parada de la campaña Road to Rock in Rio refuerza la importancia estratégica de España para el festival y para el turismo de la ciudad de Lisboa. A lo largo de sus ediciones, el festival ha mantenido una relación cercana con la música española, recibiendo a grandes artistas españoles como Alejandro Sanz, Aitana, Iñigo Quintero, Hinds, entre otros, en sus escenarios, fortaleciendo la presencia del público español y el vínculo cultural entre España y Portugal. El país es actualmente el principal mercado internacional emisor de visitantes de Rock in Rio Lisboa y sigue desempeñando un papel central en la promoción de Lisboa ante nuevos públicos.

Durante la presencia de Road to Rock in Rio en Madrid, cientos de participantes pasaron por la Plaza del Callao para dejar mensajes y sueños que se incorporarán al Palco Mundo de Rock in Rio Lisboa en la 11.ª edición del festival en Portugal. Cada aporte representa una visión individual que se suma a muchas otras, formando una expresión colectiva de esperanza, unión y celebración a través de la música.

Entradas a la venta

Tras Madrid, Road to Rock in Rio y la activación de la placa del Escenario Mundo continuarán su recorrido por otras ciudades portuguesas, que se anunciarán próximamente, donde seguirán recopilando mensajes que se integrarán en el escenario principal del festival. Al final, todas las participaciones se incorporarán en la escenografía del Palco Mundo, reuniendo miles de contribuciones en una expresión colectiva que sitúa a Lisboa en el centro de una celebración global de la música.

Rock in Rio Lisboa regresa a la Ciudad del Rock los días 20, 21, 27 y 28 de junio de 2026. Las entradas para los cuatro días del festival están a la venta en tickets.rockinriolisboa.pt (powered by Fever) y feverup.com.