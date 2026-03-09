De Santa Marta al Festival de Málaga: un documental de Silvia Venegas rescata a las mujeres borradas por la guerra

La directora Silvia Venegas, natural de Santa Marta (Badajoz), llevará al Festival de Málaga una mirada a la memoria de las mujeres borradas por la guerra con su nuevo documental, 'Recuerdo tu nombre', que se presentará este 9 de marzo en la 29 edición del certamen.

La proyección, prevista para las 20.00 horas en la Sala de Turismo Andaluz y Deporte de Andalucía, contará con la presencia de la propia directora, del equipo de la película y del diputado provincial Ricardo Cabezas. El documental ha sido producido por Making DOC y ha contado con el patrocinio y la colaboración de la Diputación de Badajoz.

Sobre el documental

'Recuerdo tu nombre' sigue el trabajo de la arqueóloga Laura Muñoz, que lucha contra el tiempo y el olvido para sacar a la luz la verdad enterrada en las fosas comunes. A través de esta investigación, el documental rescata las historias de mujeres asesinadas y desaparecidas por ser libres, por ser valientes y por ser mujeres, al tiempo que reflexiona sobre cómo el cuerpo femenino ha sido históricamente un campo de batalla y sobre el peso del silencio ante esa violencia, también en los conflictos actuales.

"Como mujer y cineasta siento la necesidad de completar el vacío de nuestra propia identidad buscando a las antepasadas que nos ocultaron. Una historia que recupero, y recuperamos como pueblo, gracias a la perseverancia de la arqueóloga Laura Muñoz. Con esta película quiero, además, denunciar la violencia silenciada que han sufrido las mujeres en las guerras, de antes y de ahora, por ser mujeres", señala la directora en nota de prensa.

Cartel del documental de Silvia Venegas, 'Recuerdo tu nombre'. / Diputación de Badajoz

Rodaje en Fregenal de la Sierra

Con una duración de 80 minutos, el documental fue rodado durante la exhumación de restos en el cementerio de Fregenal de la Sierra en 2021. La película cuenta con fotografía de Alberto González Casal, música de Chloé Bird y montaje de Amaya Villar Navascués y de la propia Silvia Venegas, autora asimismo del guion.

En el reparto participan Lourdes Guisado González, Leticia Torres Baños, José Vicente Moirón Benítez, Esteban G. Ballesteros, Maite Vallecillo, Cecilia Carmona Mendo y Alma Carmona Mendo.

Tras su paso por Málaga, el documental se proyectará también en distintos espacios profesionales y públicos, así como en varias localidades de la provincia de Badajoz.

Silvia Venegas, nacida en Santa Marta en 1982, es una de las voces más reconocidas del documental extremeño y español. Miembro de la Academia de Cine de España, de la Academia de Cine Europeo y de la Academia de Cine de Extremadura, obtuvo en 2020 el Premio Goya al Mejor Cortometraje Documental por Nuestra vida como niños refugiados en Europa, trabajo que además fue candidato al Oscar.

Noticias relacionadas

También fue nominada al Goya por Herederas. En 2010 fundó, junto al director Juan Antonio Moreno, la productora Making DOC.