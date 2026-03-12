El chileno Smiljan Radic gana el Premio Pritzker, considerado el 'Nobel' de la arquitectura

El arquitecto chileno Smiljan Radic Clarke es el ganador del Premio Pritzker 2026 por la "originalidad radical" de su obra, "vinculada a la experimentación material y la memoria cultural", según anunció este jueves la organización del galardón, considerado el nobel de la arquitectura.

"La arquitectura se sitúa entre formas grandes, masivas y perdurables -estructuras que se yerguen bajo el sol durante siglos, esperando nuestra visita- y construcciones más pequeñas y frágiles, fugaces como la vida de una mosca, a menudo sin un destino claro bajo la luz convencional. En esta tensión de tiempos dispares, nos esforzamos por crear experiencias con una presencia emocional, animando a las personas a detenerse y reconsiderar un mundo que tan a menudo las pasa por alto con indiferencia", ha asegurado Radic, según el comunicado de la organización.

La mención del Jurado destaca la obra de Racic porque "en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural, el galardonado prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión infundada de certeza". "Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados -casi a punto de desaparecer-, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, abrazando la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida", indica el fallo.

Las obras de Radic se caracterizan por una inteligencia emocional serena, inspirada por la empatía hacia la experiencia humana y calibrada para moldear la percepción de la arquitectura a lo largo del tiempo. Sus edificios transmiten una sensación de protección, introspección y atención a la fragilidad humana. Casa para el Poema del Ángulo Recto (Vilches, Chile, 2013) evoca un retiro contemplativo, con aberturas cuidadosamente ubicadas, orientadas hacia arriba para capturar la luz y el tiempo, fomentando la quietud y la introspección.

Desarrollada durante más de tres décadas, la práctica de Radic abarca instituciones culturales, espacios cívicos, edificios comerciales, residencias privadas e instalaciones en Albania, Austria, Chile, Croacia, Francia, Italia, España, Suiza y el Reino Unido, con obras definitorias adicionales que incluyen Guatero, para la XXII Bienal de Arquitectura de Chile (Santiago, Chile, 2023); London Sky Bubble (Londres, Reino Unido, 2021); Chanchera House (Puerto Octay, Chile, 2022); Prism House (Conguillío, Chile, 2020); Vik Millahue Winery (Millahue, Chile, 2013); The Boy Hidden in a Fish, con Marcela Correa, para la 12a Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia (Venecia, Italia, 2010); y CR House (Santiago, Chile, 2003).

Noticias relacionadas

Concretamente, en España ha firmado edificios como el Solo Hotel, en Matarraña Teruel) o la construcción y rehabilitación de la Fira de Barcelona.