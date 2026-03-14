Uno de los cortos de éxito actual tiene sello coruñés, trata sobre la salud mental y lleva ya cuatro premios

El cómic El cuerpo de Cristo fue una revolución cuando la ilustradora coruñesa Bea Lema lo publicó. Impactó al público y a la crítica y logró el Premio Nacional de Ilustración en 2024. Ahora, la autora vuelve a deslumbrar al plasmar la obra en un cortometraje de animación que ha logrado ya cuatro premios y está disponible en la plataforma Movistar+.

La pieza se ha podido ver en la MICE, Mostra Internacional de Cine Etnográfico de Compostela, que finaliza este domingo. Hasta el momento, ha ganado el galardón a mejor corto en el Festival Aguilar de Campo así como en el de Cine de Burgos; el premio Tabú Social en La Mirada Tabú; y el premio del jurado del Festival de Cine Social Manzanarec.

En ella Bea Lema vuelve a apostar por el bordado pero impulsándolo. «Parecía un experimento muy interesante. ¿Cómo animar algo que naturalmente no vemos nunca en movimiento y que al mismo tiempo tiene relación con la historia? Había un reto en llevar el bordado a la animación», señala.

Bea Lema, directora, bordadora e ilustradora de "El cuerpo de Cristo" en su versión cine. / Alberto Vázquez

Lema se encargó de la dirección, de la adaptación del guion, de todo el trabajo de arte, incluido el diseño de personajes y fondos, al tiempo que recibió la ayuda del trabajo de dos ilustradoras más. Añade que «fue animación tradicional 2D, fotograma a fotograma, aplicando las texturas del bordado» que ella misma realizó.

Como principal dificultad, cita el «aprender la narrativa del audiovisual. En el cómic puedes realizar elipsis muy grandes porque el lector te sigue; pero en el cine hay otros ritmos, otras maneras de contar que para mí eran nuevas y no tan intuitivas como el cómic. Ese fue el mayor reto».

Para que el corto durase 12 minutos, admite también que tuvo que realizar un ejercicio de síntesis muy grande. «Me enfoqué mucho en Adela (el personaje de la madre en el cómic que sufre una psicosis y busca consuelo y explicaciones en el fervor religioso mientras su hija intenta ayudarla y narra la historia), cómo convive con el diagnóstico psiquiátrico. El único lugar de comprensión lo encuentra en la religión y los ritos populares», señala Lema.

De hecho en el arranque del corto se oye la voz en off del antropólogo danés Gustav Henningsen «que llega en los años 60 a Galicia y visita distintas romerías para grabarlas. El clip que tomé es de O Corpiño. Es el punto antropológico de este trabajo», señala para no descartar que en un futuro se atreva a convertir El cuerpo de Cristo en un largometraje. Pero, antes, se tomará su tiempo.