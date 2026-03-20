Mariscal, la vida en colores del creativo que reinventó el diseño español

"¿A quién le va a interesar un documental sobre mí?", se pregunta, el laureado diseñador valenciano Javier Mariscal. La pregunta se entiende mejor una vez se ha visto el documental 'Mariscal. La alegría de vivir', que se estrena en cines el próximo 20 de marzo. El polifacético creativo es el protagonista de este largometraje que repasa su vida y obra, pese a los baches por los que ha transitado y las depresiones que le marcan, según él, cada año. El más internacional de los diseñadores valencianos se abre ahora a un público que le reconoce su valía y que descubrirá, aún más, su gran aportación al arte y el diseño patrio.

Dirigido por Laura Grande y producida por Estrela Audiovisual junto a RTVE, la película propone un retrato íntimo y artístico que ya tuvo su puesta de largo en la sección oficial de la Mostra de València.

A través de un montaje dinámico y un cuidado trabajo gráfico, el filme de 75 minutos recorre las distintas etapas vitales y profesionales del creador valenciano: desde la España en blanco y negro hasta el estallido del diseño en las décadas posteriores, pasando por los años noventa, la revolución digital y las sucesivas crisis económicas que marcaron su trayectoria. “Es la historia de un hombre que conquistó el mundo y tuvo que perderlo todo para reencontrarse a sí mismo”, resume la directora.

Javier Mariscal durante el rodaje de su documental. / Estrela

El documental no solo se apoya en la voz del propio Mariscal y su entorno más cercano, sino que suma testimonios de figuras clave de la cultura española como Miquel Barceló, Fernando Trueba, El Gran Wyoming o Paco Roca. Entre todos dibujan el retrato de un creador complejo, tan prolífico y optimista como vulnerable, capaz de transitar entre la euforia creativa y la introspección.

Una mente creadora de iconos

De la imaginación de Mariscal han surgido algunos de los iconos más reconocibles de la cultura visual española, como Cobi, símbolo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, o la estética de la película de animación Chico y Rita, codirigida junto a Fernando Trueba y reconocida con el Premio Goya a la mejor película de animación y una nominación al Oscar.

El rodaje, desarrollado entre ciudades como València, Barcelona, Madrid, Mallorca y Nueva York, también refleja la dimensión internacional de un creador que fue pionero en el uso de herramientas digitales en el diseño, como recuerda la editora de The New Yorker, Françoise Mouly.

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Tras su estreno en la Mostra el pasado octubre, 'Mariscal. La alegría de vivir' llega ahora a salas comerciales como una oportunidad para redescubrir a uno de los grandes nombres del diseño español: un artista que convirtió el color en lenguaje propio y que, pese a todo, sigue fiel a una idea esencial, la de crear, siempre, desde la alegría de vivir que le caracteriza.