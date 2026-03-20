Muere a los 86 años el actor Chuck Norris

El actor estadounidense y antiguo campeón mundial de karate, Chuck Norris, ha muerto a los 86 años. Llevaba hospitalizado en Hawái desde el jueves por un "malestar".

"Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz", dijo el texto publicado en las redes sociales del actor.

El pasado 10 de marzo, Norris celebró su 86 cumpleaños y en redes publicó un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: "Yo no envejezco, yo subo el nivel". Es conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como 'The Way of the Dragon', donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva 'Walker, Texas Ranger'.

Además de su carrera en Hollywood, Norris es un experto en varias artes marciales y se convirtió en una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos 'Chuck Norris facts', frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en internet.

El actor había sido hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica, según el portal estadounidense 'TMZ'. "Las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital", recogía ayer el citado medio.

Asimismo, el portal también aseguraba que el intérprete había evolucionado favorablemente. “Nos han dicho que Chuck está de buen humor y contando chistes”, apuntaba el jueves una persona de su entorno. El mencionado medio también explicaba que Norris había estado entrenando en la isla.

Pasado militar en Corea

Norris, hijo de padres divorciados, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1958, y fue enviado a la Base Aérea Osan, Corea del Sur. Fue allí donde Norris adquirió el apodo de 'Chuck' y comenzó su formación en las artes marciales: Taekwondo, Tang Soo Do, coreanas, judo japonés y algo de hapkido.

A su regreso a los Estados Unidos comenzó a practicar boxeo, karate y jiu-jitsu brasileño.

Estrella del cine de acción, entre las más icónicas destaca la protagonizada junto a Bruce Lee, 'El Furor del Dragón', donde al final se enfrenta en un combate épico a Tang Lung (Bruce Lee) en el Coliseo de Roma, siendo derrotado.

Norris también fue famoso por protagonizar la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger' desde 1993 hasta 2001. Norris interpretaba al Ranger de Texas Cordell Walker, un policía tejano duro que defendía a toda costa los buenos valores, así como también la ley y la justicia.

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