Rock in Rio Lisboa confirma nuevos artistas para 2026

Quedan menos de 100 días de la apertura de las puertas de la Ciudad del Rock, la energía de Rock in Rio Lisboa ya empieza a sentirse y se siguen sumando artistas al cartel del festival.

Rock in Rio Lisboa acaba de reforzar el line-up del día más urbano de su historia con la confirmación de 21 Savage como cabeza de cartel. Ganador de un GRAMMY® y una de las voces más influyentes del panorama internacional, la superestrella global actuará en Portugal, en el Escenario Mundo de la Ciudad del Rock, el 28 de junio. Central Cee y Rema también se suman a la lista de estrenos en el Escenario Mundo ese mismo día, para cerrar por todo lo alto las últimas 12 horas de la 11.ª edición del festival en Portugal.

“La música urbana es hoy el lenguaje musical dominante entre las nuevas generaciones en todo el mundo. Del hip hop al trap, del afrobeats al urban pop, este es el sonido que marca la cultura joven global. Reunir en un mismo día a artistas como 21 Savage, Central Cee, Rema y Matuê, junto a los ya anunciados Filipe Ret, DENNIS, Lola Índigo, Carlão e Irina Barros, demuestra la fuerza de este movimiento. Este será sin duda el día más joven de la Ciudad del Rock y apunta a lo que es el presente y el futuro del festival: seguir conectando con las nuevas generaciones y con la música que está definiendo nuestro tiempo”, comenta Roberta Medina.

21 Savage

Ganador de un GRAMMY® y superestrella global multiplatino, 21 Savage es uno de los raperos más influyentes y solicitados de su generación. Con el lanzamiento de su tercer álbum en solitario, american dream, alcanzó el primer puesto del Billboard 200, convirtiéndose en su segundo álbum en solitario en lograr el número uno, donde permaneció durante dos semanas consecutivas.

La influencia de la estrella del hip hop se extiende mucho más allá de la música. 21 Savage ha sido reconocido por sus esfuerzos filantrópicos en la ciudad de Atlanta, que declaró el 10 de diciembre como “21 Savage Appreciation Day” en el condado de Fulton y le otorgó el premio “Carry The Torch”, destacando su trabajo en la promoción de la educación financiera y el acceso a recursos de desarrollo personal para jóvenes de la comunidad. En 2026, la superestrella global llegará a Rock in Rio Lisboa, donde debutará en Portugal el 28 de junio como cabeza de cartel del escenario Mundo, en uno de los mayores festivales de música del mundo.

Central Cee

Una de las figuras más visionarias del rap británico contemporáneo, Central Cee se ha convertido rápidamente en uno de los mayores nombres del hip hop del Reino Unido y en una de sus principales exportaciones artísticas globales. Natural de Shepherd’s Bush, saltó a la fama en 2020 con los singles “Day in the Life” y “Loading”, ayudando a llevar el drill británico al mainstream. Su primer mixtape, Wild West, en 2021, alcanzó el segundo puesto en la UK Albums Chart, seguido por 23 en 2022, que debutó directamente en el número uno.

Rema

Uno de los mayores nombres de la nueva generación del afrobeats, Rema debutará también en Rock in Rio Lisboa el 28 de junio, tras una rápida ascensión internacional que comenzó en 2018, cuando un freestyle publicado en redes sociales se volvió viral y lo llevó a firmar con el sello Mavin Records.

Nacido en Nigeria, su carrera alcanzó reconocimiento global con canciones como “Soundgasm” y, sobre todo, “Calm Down”, cuyo remix con Selena Gomez se convirtió en un fenómeno mundial, alcanzando el Top 3 del Billboard Hot 100 y superando los mil millones de reproducciones, convirtiendo a Rema en el artista africano mejor posicionado en la historia de la Hot 100 hasta el momento.

Fenómenos de música urbana

Rock in Rio Lisbon acaba de reforzar las últimas 12 horas de entretenimiento con lo mejor del hip hop, trap, rap, funk, afropop, kizomba y zouk, en un día especialmente dedicado al público joven. Cuatro de los mayores fenómenos globales de la música urbana se suman al cartel del 28 de junio: Matuê debuta en el escenario Mundo en Lisboa, mientras Filipe Ret será el headliner del escenario Music Valley, que también contará con DENNIS e Irina Barros, prometiendo una explosiva celebración de ritmos y energía sobre el escenario.

Según Roberta Medina, Vicepresidenta Ejecutiva de Rock in Rio Lisbon, “estamos a menos de 100 días de abrir las puertas para otra edición histórica. Ya estamos plenamente inmersos en los preparativos y todavía tenemos muchas sorpresas por revelar — ¡cuatro de ellas ya podemos compartirlas! Este año quisimos marcar este hito reforzando uno de los días más esperados del festival. La música urbana — desde el hip hop hasta el trap, pasando por el afropop, el latin y el pop urbano — es hoy una de las mayores tendencias entre los jóvenes de todo el mundo, y quisimos dedicar un día especialmente pensado para este público. Con este anuncio, Rock in Rio Lisbon continúa abarcando a todos los públicos y ofreciendo lo mejor de la música en lo que será una edición verdaderamente inolvidable.”

Considerado uno de los mayores fenómenos del hip hop y una de las principales figuras del trap brasileño, Matuê debutará en el escenario Mundo de Rock in Rio Lisboa el 28 de junio. La actuación llega tras un fuerte debut en Portugal en 2025, con un concierto con entradas agotadas en el MEO Arena, seguido de una actuación en el Super Bock Arena, que reforzó aún más la conexión del artista con el público portugués.

La artista luso-canadiense Sofia Camara, que ha ido destacando entre las nuevas generaciones gracias a su identidad pop y a su creciente presencia en las plataformas digitales, se consolida como una de las nuevas voces más prometedoras del pop.

En cuanto a los artistas del Super Bock Stage, además de Sofia Camara, están confirmadas las actuaciones de NAPA, Kaiser Chiefs, Hoobastank, Blasted Mechanism, Tara Perdida, Joss Stone, The Wailers, Belo, SYRO y Lola Índigo, entre otros.

Uno de los nombres más relevantes del rap brasileño contemporáneo, Filipe Ret ha construido una sólida carrera a lo largo de más de 15 años, acumulando miles de millones de reproducciones y manteniendo una profunda conexión con su público. Natural de Río de Janeiro, el artista ganó en 2022 el premio a Mejor Álbum del Año en los Prêmio Multishow con LUME y fue nominado a los Latin Grammy Awards en la categoría Best Urban Performance in Portuguese Language con “Good Vibe”. De gira desde agosto de 2025, ha pasado por los principales escenarios de Brasil y ahora llega a Rock in Rio Lisbon para celebrar los álbumes Nume y Nume Epílogo, que cuentan con colaboraciones de grandes nombres como Orochi y Marquinho no Beat.

Muy querido por el público portugués y una de las figuras más influyentes del funk brasileño, DENNIS ha construido una carrera que atraviesa generaciones, desde los clásicos de la era Furacão 2000 hasta los grandes escenarios y festivales internacionales. Al asumir el proyecto DENNIS como artista, comenzó también a liderar el escenario, contribuyendo a llevar el funk al centro de la cultura pop contemporánea.

Una de las nuevas voces del afropop, la kizomba y el zouk, y también uno de los nombres más prometedores de la escena urbana, Irina Barros también debutará en el Music Valley Stage de Rock in Rio Lisbon el 28 de junio. Creciendo entre Portugal e Inglaterra, pero manteniendo fuertes raíces angoleñas que influyen en su identidad, la artista inició oficialmente su carrera en 2012, tras años compartiendo covers en redes sociales, ganando rápidamente visibilidad gracias a su timbre y presencia natural.

Cartel de la 11ª edición de Rock in Rio Lisboa

Cabe recordar que la 11.ª edición de Rock in Rio Lisboa cobrará vida el 20 de junio, con actuaciones ya confirmadas de Katy Perry, Charlie Puth, Pedro Sampaio, Calema, Audrey Nuna, Nena, Maninho, NAPA y Sofia Camara. El 21 de junio subirán a los escenarios Linkin Park, Cypress Hill, Kaiser Chiefs, Grandson, The Pretty Reckless, Hoobastank, Blasted Mechanism, Tara Perdida, Sepultura y P.O.D.

El 27 de junio será el turno de grandes leyendas como Rod Stewart, Cyndi Lauper, Shaggy, 4 Non Blondes, Joss Stone, The Wailers, Belo, SYRO y los portugueses Xutos & Pontapés, GNR, UHF, Táxi y Belo. Y para cerrar por todo lo alto la mayor edición del festival en Portugal, el 28 de junio contará con las actuaciones de Matuê, Filipe Ret, DENNIS, Carlão, Irina Barros y Lola Índigo, a los que ahora se suman 21 Savage, Central Cee y Rema.

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Rock in Rio Lisboa regresa a la Ciudad del Rock los días 20, 21, 27 y 28 de junio de 2026. Las entradas para los cuatro días del evento ya están a la venta en tickets.rockinriolisboa.pt (powered by Fever), feverup.com, tiendas Worten y worten.pt