Última hora sobre la salud de Rosalía: no constan ingresos de urgencia ni complicaciones y el malestar es "agudo pero pasajero"

Rosalía se vio obligada a suspender anoche su concierto en el Unipol Forum después de confesar al público que sufría una "intoxicación alimentaria muy grave y que, aun así, había intentado seguir adelante con la actuación.

"Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el 'show' hasta el final, pero estoy realmente mal", dijo ante los asistentes, ya visiblemente afectada y con la cara descompuesta. Rosalía explicó además que había estado vomitando en el camerino y que, aunque quería ofrecer "el mejor espectáculo posible", en realidad se encontraba "en el suelo".

Gran parte de la prensa italiana ha optado por una reconstrucción minuciosa de los hechos, casi en tiempo real: qué ocurrió sobre el escenario, cómo se expresó Rosalía y en qué momento exacto anunció la suspensión del concierto. Pero el foco ha ido desplazándose también hacia lo que no se sabe: su estado de salud, los motivos del malestar y, sobre todo, el destino de una cita que había generado una enorme expectación.

El diario 'La Repubblica', con sede en Roma, ha profundizado en particular ese clima de incertidumbre: "Debía ser una de las citas más esperadas de la temporada de grandes conciertos, pero se ha transformado en una noche suspendida entre la preocupación y la decepción". Y añade, subrayando la falta de certezas: "Por el momento no existen detalles oficiales sobre qué pudo haber provocado el malestar".

En esa misma línea, el periódico insiste en desmentir las versiones no verificadas que han circulado en redes y foros. "En las horas posteriores han circulado muchas voces online sobre supuestas comidas o locales frecuentados antes del concierto, pero ninguna de estas informaciones ha encontrado confirmación". Y remacha: "La causa precisa sigue siendo desconocida".

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Las pocas informaciones que se consideran fiables dibujan, no obstante, un escenario más tranquilo. "Las noticias más recientes hablan de una situación bajo control y no grave", recoge el diario. "No constan ingresos de urgencia ni complicaciones serias, y el malestar se describe como agudo pero pasajero". En otro pasaje, se apunta que "Rosalía se estaría ya recuperando, aunque no han llegado comunicaciones directas y detalladas sobre sus condiciones en las horas posteriores". Se señala además que "por ahora", tampoco hay detalles sobre qué tipo de alimento pudo haber causado esta intoxicación.