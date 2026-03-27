El López de Ayala, a corazón abierto

El teatro López de Ayala se mostró desde dentro a la ciudad de Badajoz un año más con motivo del Día Mundial del Teatro. El coliseo teatral pacense se abrió a los asistentes este viernes para mostrar lo que el espectador nunca ve, los entresijos, los secretos y el frenético trabajo de los técnicos de luces y sonido que preparaban la función de esa misma tarde 'K-Power'.

A estas explicaciones se le añadió, para deleite de los visitantes, actuaciones por parte de los actores de la compañía 'El Avispero Producciones' que amenizaron la cita de los allí presentes.

Un superviviente al tiempo

La jornada comenzó en el vestíbulo con un discurso inicial de la directora del López de Ayala, Paloma Morcillo, unas palabras que pusieron en alza el valor del teatro como refugio social. Tras su intervención fue el relevo de Ana González, jefa de comunicación del teatro, quien condujo a todo el grupo a un viaje por el tiempo con explicaciones sobre cómo el López de Ayala, inaugurado en 1886, ha resistido ante problemas sociales, políticos y económicos. Ana quiso destacar que, a pesar de todas esas dificultades, el López de Ayala sigue en pie a día de hoy proyectando arte en forma de espectáculo.

Cabe destacar que los pacenses han visto a lo largo de la historia como este lugar de culto a la teatralidad ha estado a punto de desaparecer en varias ocasiones. Por ejemplo, por culpa de la Guerra Civil, época histórica en la que cayeron varias bombas dentro del López, destrozando casi al completo su estructura. Incluso más tarde en 1986, estuvo a punto de ser objetivo de demolición completa por su deterioro arquitectónico. Posteriormente y tras una remodelación integral, los escenarios del López de Ayala han continuado proyectando todo tipo de actuaciones y ha permanecido abierto hasta la actualidad, solamente la pandemia COVID-19, pudo cerrarlo durante seis meses.

Visita al teatro López de Ayala en el Día Mundial del Teatro / Santi García

Entresijos y secretos

El recorrido por los pasillos no solamente tuvo explicaciones sobre la historia del teatro. En esta jornada, tras bajar unas escaleras encaminadas al sótano, la escenificación teatral de la mano de 'El Avispero Producciones' era sobrecogedora, para sorpresa de los allí presentes. Una pequeña actuación de la mano de la actriz Isabel Martín fue el siguiente punto de esta visita, se trataba de la representación "Ofelia en el subsuelo", una metáfora sobre las clases sociales, donde arriba en el escenario se encuentra la clase alta llena de hipocresía y debajo, los olvidados, un lugar donde nadie mira.

Acompañada de unos focos rojos tenues, los visitantes descubrían a una mujer tumbada dentro de una bañera, a su lado, había una silla típica de palacio con una calavera en su reposabrazos. La atmósfera teatral estaba rodeada de sonidos de ambiente como roedores o gotas de agua cayendo. También se escuchaban a la par, golpes y pasos que procedían del techo, pero esos eran reales, sinónimo de todo el ajetreo que había en el escenario por parte de los técnicos del musical 'K-Power', que comenzaba a la tarde de ese mismo día.

Actuación de Isabel Martín de 'El Avispero Producciones' / Santi García

Tras salir del "infierno" del sótano del teatro, el camino fue conducido por parte de la jefa de comunicación de nuevo a bambalinas, donde seguían sucediéndose todos los preparativos de la actuación sobre el fenómeno mundial K-Pop. Los asistentes podían observar este trabajo que no se suele ver, ya que lo normal es disfrutar del fruto de todas estas idas y venidas de especialistas.

Ana González puso en valor la labor de estos trabajadores que no se llevan los aplausos del público, pero que sin ellos no se llevaría a cabo ninguna función. "Hay veces que se necesitan tres días para montar un espectáculo", declaró la jefa de prensa en una de sus explicaciones a todo el grupo.

De camino al vestíbulo, un actor sorprendió a los asistentes con una demostración de equilibrio subido a una pelota gigante. Su habilidad era tal, que tras desplazarse unos metros hasta la puerta del vestíbulo encima de la bola, dejó boquiabiertos a todos cuando comenzó a saltar a la comba sobre la enorme esfera.

Actuaciones durante la visita guiada / Santi García

Fin de la visita

Las últimas explicaciones tuvieron lugar dentro del patio de butacas, una de las partes más importantes del teatro. Los interesados pudieron sentarse en cualquier asiento del lugar para poder prestar atención de la mejor manera a lo que contaban tanto Ana González como la directora del López de Ayala, Paloma Morcillo. La exposición estuvo acompañada de dos cuadros que poseían las fotografías de ese mismo patio de butacas en épocas pasadas, además, se conseguía ver algunos detalles que nadie suele observar, como los focos recogidos o el montaje de todo el cableado de, en este caso, la pantalla LED que iba a acompañar al musical.

Patio de butacas del López de Ayala / Santi García

El broche de oro lo puso Simón Ferrero de 'El Avispero Producciones'. El actor terminó la visita vestido de juglar, con un toque de humor y arrancó varias risas de los visitantes que ya ponían fin a su visita dentro del teatro.

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Fue así como el López de Ayala volvió a mostrar todos sus secretos un año más con motivo del Día Mundial del Teatro. Un espacio que a pesar del tiempo y de las dificultades históricas que ha sufrido, es un superviviente de la localidad pacense, siendo uno de los lugares más emblemáticos de Badajoz.