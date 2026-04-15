Literatura
O galego Ismael Ramos, primeiro autor español en gañar o Premio O. Henry, un dos galardóns literarios máis prestixiosos de Estados Unidos
O escritor foi recoñecido polo seu relato 'A lebre', que forma parte do seu libro 'A parte fácil' e que foi traducido por Jacob Rogers e publicado na revista The Common
C. S.
O escritor galego Ismael Ramos vén de facer historia tras converterse no primeiro autor do Estado español en gañar o Premio O. Henry, un dos galardóns literarios máis prestixiosos de relato curto a nivel internacional. Nunha selección comisariada polo novelista y escritor estadounidense Tommy Orange, en concreto, Ramos foi recoñecido polo seu conto A lebre, un relato que forma parte do seu libro A parte fácil, e que foi traducido por Jacob Rogers e publicado hai un ano na revista The Common.
Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2022, o autor natural de Mazaricos (A Coruña) figura nesta ocasión nun palmarés compartido con nomes tan relevantes como Samanta Schweblin, unha das autoras máis destacadas da literatura arxentina e latinoamericana contemporáneas; Colm Tóibín, multipremiado novelista e xornalista irlandés; Catherine Lacey, unha das mellores novelistas novas estadounidenses dos últimos tempos, ou Brandon Taylor, estadounidense finalista do Booker Prize.
A través das súas redes sociais, Ismael Ramos fixo pública a selección do seu relato no que constitúe un dos galardóns literarios máis antigos e máis importantes dedicados á narrativa breve que se conceden en Estados Unidos. O poeta galego amosouse moi honrado e agradecido polo recoñecemento que impulsa a súa traxectoria a nivel internacional como unha das voces emerxentes máis destacadas, poñendo en valor a brillante tradución do galego ao inglés do seu conto por parte de Jacob Rogers, ademais de asegurar: «Vou tardar anos en asimilar que Raúl, Valeria e o Renault 19 co que remontan a AP-9 e atravesan as terras do Xallas, formen agora parte dun premio que recoñece este ano no seu palmarés a escritores que admiro inmensamente».
Así mesmo, Ismael Ramos aproveitou a súa publicación nas redes sociais para dedicar o galardón a Mazaricos e aos seus, «polo fondo visgoso e brillante do encoro da Fervenza, polo Renault 19 de meus pais, que me viu medrar e no que entraba a auga. Vai por unha lingua cuxos límites- sóubeno sempre- son a carreira infinita dunha lebre», concluíu o autor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los vuelos de Londres, Málaga y Valencia abandonaron Alvedro con una ocupación media del 90% en su último mes
- Binter lanza una promoción para volar entre A Coruña y Canarias por 80 euros el trayecto
- La heladería artesanal mejor valorada de A Coruña: 'Nuestro helado de mango es como morder la fruta natural
- Tráfico fluido aunque con congestiones puntuales a pesar del corte de Monte Alto, Os Rosales y el paseo marítimo por O Gran Camiño
- Defensa se abre a transferir al Concello de A Coruña parte de los terrenos del cuartel de automóviles, pero sin entregas gratuitas
- El Museo de Belas Artes de A Coruña ya tiene nuevo director
- O Gran Camiño en A Coruña: Contrarreloj bajo la mirada de la Torre de Hércules
- A la venta el conflictivo edificio del número 137 de la ronda de Outeiro, en el barrio de Os Mallos de A Coruña