Del confesionario de Rosalía al sarcasmo de Sabrina Carpenter en 'Man's Best Friend': las artistas se ríen de sus fracasos amorosos

Cada vez más mujeres artistas, sobre los escenarios y en sus discos, se ríen de sus propios fracasos amorosos. Las desilusiones ya no son un estigma, sino un relato compartido, anecdótico y una manera de encontrar consuelo entre amigas. Ese espacio de conversación y desahogo es precisamente el que ha creado Rosalía en los confesionarios de su gira 'Lux', donde en cada concierto invita a una persona -normalmente popular- para que hable de algunos 'perlas' -siempre hombres- que se ha encontrado a lo largo de su vida amorosa. La frustración en las relaciones románticas, en ese momento, deja de ser algo excesivamente dramático. Se trata con ironía, se exagera y se busca la complicidad del público, que conecta con una sensibilidad de los artistas hasta ahora más desconocida. Ese momento redefine también la relación de los intérpretes con sus seguidores, que dejan de verlos como ídolos para ser humanos que comparten, se equivocan y también viven sus dramas amorosos, como tú y como yo.

Por el confesionario ya han pasado criatura de internet como Soy una pringada, actrices como Yolanda Ramos y artistas como Guitarricadelafuente, aunque uno de los momentos más comentados fue el de Aitana, que habló directamente de su relación con Sebastián Yatra ante el público que llenaba el Movistar Arena de Madrid. "Cuando íbamos a hacer un año me dijo: 'A partir del año puedo ser infiel'. Y yo dije: 'Bueno, por lo menos es sincero'", explicó, en referencia a una entrevista que donde el colombiano afirmaba que no podía mantener la fidelidad más allá del año de relación. La cantante llegó a confesar sobre el escenario que había sentido "vergüenza" al ver esas declaraciones de su expareja.

El Periódico

Los confesionarios de Rosalía están diseñados para parecer un espacio privado e íntimo, como si el espectador espiara (la cantante y su acompañante se colocan en un lugar sin visibilidad para el público, que lo sigue a través de las pantallas) una conversación ajena o una charla de amigas -"Esto no sale de aquí, ¿no?", suelen bromear algunos invitados en este espacio que recuerda a los pódcast basados en la conversación -, pero en realidad están completamente integrados en el espectáculo completo.

Funcionan como antesala a la interpretación de 'La Perla, canción que, de hecho, hace referencia a un gran desengaño amoroso de Rosalía -que muchos seguidores de la cantante relacionan directamente con Rauw Alejandro, con quien llegó a estar comprometida-. En el tema, la artista define, con un tono incluso caricaturesco, a un 'perla' como "un terrorista emocional", "'red flag' andante" y "medalla olímpica de oro al más cabrón".

Sarcasmo para el desamor

Esta manera de narrar el desamor conecta con un fenómeno creciente dentro de las mujeres del pop. Una de las artistas que más ha cantado al despecho, sin pelos en la lengua, y ha convertido sus discos en confesionarios a lo largo de su carrera es Taylor Swift. La artista, que ha llegado a citar directamente a algunos de sus ex en los títulos de sus temas, como 'Dear John' su tema dedicado a John Mayer, o 'Style', para Harry Styles, también se ha reído de sus desilusiones. Por ejemplo, en 'We Are Never Ever Getting Back Together', dedicada, por cierto, al actor Jake Gyllenhaal, la artista promete -como hacen tus amigas- que no volverá con su ex ("Vienes otra vez y dices / 'Cariño, te echo de menos y juro que voy a cambiar, confía en mí' / ¿Recuerdas que eso duró un día?").

En esa misma línea, Sabrina Carpenter, para muchos, la sucesora de Swift en la música pop, se ha convertido en la reina de la ironía en las canciones. En su último disco, 'Man's best friend', la joven se dirige a un 'niñato' inmaduro y se ríe de él en el súper éxito mundial 'Manchild'. "¿Por qué tan sexy si eres tan tonto? / ¿Y cómo sobreviviste tanto tiempo en la Tierra?", canta con sarcasmo. En otro de los temas, 'Tears', la joven bromea sobre cómo se excita al ver un hombre que tiene algunos comportamientos emocionalmente básicos con ella: "Me mojo al pensar en ti / Siendo un chico responsable / Tratándome como se supone que deberías de hacerlo" o "Un poco de comunicación, ese es mi juego sexual ideal".

Concierto de la cabeza de cartel del Primavera Sound, Sabrina Carpenter, en el Fòrum. / EPC

Confesionarios en forma de disco

Algo similar ocurre con Lily Allen, que el pasado mes de noviembre publicó 'West End Girl', un disco en forma de confesionario personal. En el álbum, la artista describió de manera cronológica la ruptura de su matrimonio con el actor David Harbour. En sus canciones, Allen narra con un tono irónico y directo el descubrimiento de infidelidades de su expareja, el dolor de la separación y su proceso de autoafirmación. En la canción 'Pussy Palace', la intérprete desvela cómo descubrió algunas deslealtades de Harbour ("Encontré una caja de zapatos llena de manuscritos / de mujeres despechadas deseando que te hubieras portado mejor con ellas" además de "juguetes sexuales, un tapón anal, lubricante / un montón de condones") y se cuestiona a sí misma ("¿Cómo me pude quedar atrapada en tu doble vida?").

Noticias relacionadas

Más recientemente, la artista Raye ha reivindicado el amor propio en su último disco, estrenado hace unas semanas, 'This music may contain hope', un álbum teatral y con sonido orquestal. En su primer 'single', el 'hit' 'Where is my husband?', la artista habla de su búsqueda del amor, del -supuesto- hombre adecuado, en tono de 'performance' entre frustración, desesperación e impaciencia: "¿Dónde diablos está mi esposo? ¿Por qué está tardando tanto en encontrarme?".