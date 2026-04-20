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Música

Billboard reconoce a Rosalía como la 'Mujer del Año'

Rosalía, en uno de sus conciertos en el Palau Sant Jordi.

Rosalía, en uno de sus conciertos en el Palau Sant Jordi. / EFE

EFE

Miami

La cantante española Rosalía recibirá el premio a la 'Mujer del Año' en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, que será el jueves en Miami, anunciaron este lunes Telemundo y Billboard.

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