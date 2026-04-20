Quevedo anuncia el lanzamiento de su nuevo disco 'El Baifo' con un espectáculo de drones en Las Palmas de Gran Canaria

El baifo está en casa. El ambiente de esta tarde noche en la Playa de Las Canteras así lo puso de manifiesto, con grupos de chiquillos que se agolpaban mirando a la barra y al mar, esperando a que alguna cosa pasara. Las toallas extendidas sobre la arena y las latas de Tropical trajeron, en pleno abril, las sensaciones de una noche de San Juan.

La expectación estaba creada desde ayer, cuando el cantante grancanario Quevedo publicó a las 14.00 horas una serie de historias en Instagram con un mapa que invitaba a sus fans a acudir a la zona de la Puntilla y la frase "y en el cielo ocho estrellas brillarán".

Con pocas palabras, consiguió convocar a cientos de personas de todas las edades y, a pesar de las nubes que parecen llevar semanas eternas cubriendo el cielo de la ciudad, hizo que por unas horas pareciera verano, con la ilusión de lo que está por venir flotando en el aire lleno de calima.

Tras el anuncio, las elucubraciones en torno a lo que aquí podía pasar hoy no tardaron en hacerse notar en redes, con el espectáculo de drones llevándose la palma como la hipótesis más probable. Aun así, desde la arena de Las Canteras, algunos hacían sus especulaciones. "¿Va a venir en barco a que sí?", preguntó un chico de unos quince años a su grupo de amigos. "No tiene sentido que haga esto sin que lo veamos", añadió.

"¡Viene en moto de agua!", "¡está ahí buceando!", exclamaba la gente mientras se aproximaba al agua para ver si se trataba o no del cantante.

"Yo creo que va a hacer una 'preview' del álbum, creo que cantará una canción", manifestó por su parte Carla, una fan que llegó a la playa acompañada de su grupo de amigos integrado también por Hiurma, Aythami y Cristina. Entre ellos, vaticinaban posibles colaboraciones del nuevo disco. "Yo creo que va a ser el disco del verano. Va a haber alguna canción con Elvis Crespo, que lo vieron en La Graciosa. Eso va a ser un temazo", apuntó por su parte Cristina.

Entre camisetas en las que se leía 'Aquí tos somos costeros' o 'Ni borracho', continuaban las hipótesis. "Yo creo que va a anunciar el disco nuevo, hará algo en el cielo, unos voladores. O vendrá en avioneta con un cartelito", aventuró Iván, que también esperaba en la playa junto a su chica, Laura, y sus amigos Diego y Daherlis.

Todos coincidían en que, en este nuevo trabajo del artista, lo que la gente espera es "referencias de las Islas" y que entre sus colaboraciones habrá "alguien épico".

"Tiene que hacer algo de rap", manifestó Laura, que junto al resto del grupo subrayó algunos de sus temas favoritos de Quevedo, los del principio, que abanderaban este género. Nombres como 'Desastre', 'Apartamento erróneo' o 'Rímel', temas que solo los que lo siguen desde el principio conocen y que únicamente se pueden escuchar en YouTube.

"Es más bueno, es que es de aquí de Canarias, es de la tierra, es lo más lindo, es el mejor. ¡Va a ser un baifaso!", exclamó Laura entre risas, y señalando en su brazo su tatuaje de una luna que llora y que hace referencia al anterior disco del artista, 'Buenas Noches'.

Quevedo y su equipo llevan semanas preparando el terreno para el lanzamiento del próximo disco del cantante grancanario, 'El Baifo' que, según se ha anunciado hoy, verá la luz a lo largo de esta semana.

El evento

Así, los drones se elevaron en el aire desde la Puntilla, y empezaron a dibujar diferentes palabras y formas en el aire, creando reflejos en el agua del mar.

Primero se pudo leer "Quevedo presenta", seguido del dibujo de un baifo, el Roque Nublo y el Bentayga, el Teide, una pintadera y las famosas ocho estrellas prometidas. A continuación, en el cielo aparecieron las letras "nuevo álbum" y "Esta semana...", acompañadas de los gritos de la multitud. Para cerrar, sonaron 'Ni borracho' y 'Somos costeros', temas que desataron la alegría de las familias y los grupos de amigos que habían sacado tiempo en su apretado lunes para congregarse en la arena.

Pero, cuando ya todo el mundo se iba, la noche dio la razón al grupo de Carla y sus amigos: sonó una de las nuevas canciones del álbum, un tema en colaboración con Elvis Crespo que empezaba diciendo: "¡Ella yaaa! ¡Ella ya!" y cuya letra hace referencia a la pequeña isla ubicada junto a Lanzarote. "En La Graciosa, la vida es más sabrosa". Con esta frase, concluyó el tema y también el esperado encuentro.

El evento de hoy se ha retransmitido, además, en directo para todo el mundo, tal y como explicó Quevedo en su cuenta de Instagram. Así, al baifo lo han podido ver en la Península, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico, EEUU (Nueva York), República Dominicana, Chile, Argentina y Uruguay, países donde se acumulan las mayores comunidades de fans del artista.

Un camino de pistas

Este despliegue de medios se suma a un reguero de pistas que el cantante ha ido dejando a lo largo de las semanas en torno a su nuevo disco, generando una expectación que ha conseguido mantener en vilo a las Islas.

Primero, apareció en Instagram un vídeo en el que el artista cantaba junto al timple de Hirahi Afonso algunas frases de lo que luego se descubriría que era la canción de 'Ni borracho', que no ha dejado de sonar en los mogollones este carnaval.

A esto le han seguido otras acciones, como la aparición de una lona de gran formato en la calle Fuencarral de Madrid donde se podía ver la definición de "baifo", al estilo de un diccionario, junto a una imagen del grancanario acompañada de las ocho estrellas.

Las tres acepciones y locuciones de la palabra que se pudieron leer en letras grandes sobre fondo amarillo decían así: 1. m. Forma de llamar a la cabra joven en las Islas Canarias. 2. loc. verb. "Se le fue el baifo". Pérdida momentánea de control u olvido repentino. 3. 'El Baifo'. Pedro Luis Dominguez Quevedo.

Desde entonces, numerosos seguidores especularon en redes sociales sobre la posibilidad de un inminente lanzamiento discográfico por parte del cantante, que ya ha recurrido en otras ocasiones a estrategias de marketing similares para promocionar sus nuevos trabajos. Hoy, las sospechas de que un nuevo álbum está a punto de ver la luz están más que confirmadas.

Otro episodio reciente que elevó la expectación hace pocos días en redes sociales fue la publicación en X del periodista Jordi Évole de un vídeo de media hora en el que Quevedo se marcha en mitad de una entrevista al ser preguntado por la fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo.

En las imágenes, se puede ver a Évole recorriendo diversos lugares de Las Palmas de Gran Canaria, preguntándole a un taxista por el significado de la palabra baifo, mientras prepara una entrevista para su programa 'Lo de Évole'. Durante este recorrido, el periodista percibe una situación que llama su atención: varias personas parecen estar escuchando música de Quevedo, lo que despertó sus sospechas sobre una posible filtración del nuevo disco del artista.

Con estas acciones, Quevedo traslada, una vez más, referencias y expresiones locales de las Islas al imaginario colectivo universal, poniendo a Canarias en el centro del mapa y consiguiendo que la cultura del Archipiélago siga traspasando fronteras.

Porque uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye el éxito del artista es el apoyo incondicional de su gente, del pueblo canario -entre los que se incluyen jóvenes y también mayores-, que no duda nunca en mostrar con orgullo lo propio. Es la fuerza de un pueblo la que ha ayudado a que su música suba como la espuma, la que ha conseguido que su nombre sea conocido en casi todo el mundo.

Y es él, con su labor constante de reivindicar lo canario, el que es capaz de conseguir que un grupo de amigos que hace tiempo que no se ve se reúna al completo un lunes en la playa de Las Canteras, dando esperanza, ilusión y sensación de comunidad en unos tiempos en los que hace mucha falta.