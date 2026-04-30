Arte
La reina Sofía inaugura una gran exposición de Zurbarán en la National Gallery de Londres
La exposición, organizada por Iberdrola en su 125 aniversario, es la primera dedicada a Zurbarán en el Reino Unido y se podrá ver hasta el 23 de agosto
Redacción
La reina Sofía estuvo presente este miércoles en el acto oficial de inauguración de la nueva exposición del pintor español Francisco de Zurbarán (1598-1664) en la National Gallery de Londres, que abre sus puertas al público este 2 de mayo.
Ataviada con un traje de chaqueta en color beige con detalles en las mangas, la monarca emérita de España fue recibida a su llegada a la galería londinense por el director de la National Gallery, Gabriele Finaldi.
Al acto acudieron, asimismo, la embajadora de España en el Reino Unido, Emma Aparici, que dedicó unas palabras de agradecimiento a la reina Sofía: "Su presencia esta noche nos honra gratamente y subraya el profundo significado de esta ocasión".
"A lo largo de los años, ha mostrado un apoyo inquebrantable a la proyección global de la cultura española, y su presencia esta noche es el testamento más claro", añadió.
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, acompañó a la Reina Sofía en la inauguración de la exposición. Con motivo de la celebración del 125 aniversario de Iberdrola, la compañía, a través de su filial ScottishPower, se ha asociado con la principal pinacoteca británica para organizar la primera exposición en el Reino Unido dedicada a la obra del gran pintor español.
"Belleza extraordinaria"
Aparici aseguró que la relación entre España y el Reino Unido es una de las "más antiguas y más intensas" de la historia europea, con lazos diplomáticos que abarcan más de 500 años, y comentó que la exposición sobre Zurbarán es el resultado del "triunfo de la diplomacia a través del arte".
Por su parte, Finaldi fue el encargado de pronunciar el discurso final, donde alabó la "belleza extraordinaria" las obras del pintor español y cómo, más de cuatro siglos y medio después de su creación, sus pinturas siguen "activando nuestros sentidos, conectando con nuestras emociones y agudizando nuestra percepción".
Una vez dentro de la muestra dedicada a Zurbarán, la reina Sofía se mostró atenta y receptiva a las explicaciones de los comisarios de la exposición, Daniel Sobrino y Francesa Whitlum-Cooper, mientras atravesaba cada una de las salas.
En concreto, se detuvo frente al retrato de Santa Casilda (1635), mientras le mencionaron cómo el óleo sirvió de inspiración a diseñadores como Cristóbal Balenciaga; y se puso a mirar de cerca uno de los pocos bodegones conocidos de Zurbarán, 'Naturaleza muerta con limones, naranjas y una rosa' (1633) antes de llegar a una de las piezas más preciadas de la muestra, el famoso 'Agnus Dei' procedente del Museo del Prado (1630).
La exposición monográfica sobre Zurbarán, que se estrena en Londres antes de pasar por el Louvre en París y el Instituto de las Artes de Chicago, es la primera dedicada al autor en el Reino Unido y estará disponible en la National Gallery de la capital británica hasta el próximo 23 de agosto.
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