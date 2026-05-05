En Directo
En directo: XXV PREMIOS OPINIÓN da música de raíz
O teatro Rosalía de Castro da Coruña acolle este mércores, ás 20.30 horas, a vixésimo quinta edición dos PREMIOS OPINIÓN da música de raíz. Unha velada de melodías, homenaxes, actuacións e lembranzas que contará coas actuacións do dúo Caamaño & Ameixeiras e a cantante e violonchelista Rosa Cedrón, que será a encargada de pechar a gala cunha especial interpretación na que se agardan sorpresas.
Os primeiros asistentes xa comezan a chegar nunha noite no que se agarda aforo completo no teatro
Entre os recoñecementos que se entregarán nesta velada figuran o IV Premio Opinión Acontecemento musical do ano. Se na pasada edición recaeu no músico e musicólogo Abraham Cupeiro, hoxe subirase ao escenario para recoller o galardón Henrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, pola súa decisión de dedicarlle o Día das Letras Galegas 2025 ás cantareiras e, a través delas, á poesía popular galega.
A arte, a cultura e o folclore galego están este mércores de celebración. Os Premios OPINIÓN da Música de Raíz vístense de gala no teatro Rosalía para festexar a súa XXV edición nunha gala que reúne a institucións, músicos e artistas nunha homenaxe á nosa historia e tradición.
- Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
- El banquillo acerca al Deportivo al ascenso a Primera División: gana hasta siete posiciones en la clasificación gracias a sus revulsivos
- El Deportivo retira los dos murales de la Plaza de Pontevedra y los expondrá en su museo para formar parte de la historia
- Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña
- Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
- El local de A Coruña con el mejor bocadillo tradicional de España: 'Ha ganado porque es sencillo
- Cómo colaborar con la Cocina Económica de A Coruña: 4 formas de ayudar a los que ayudan
- El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum