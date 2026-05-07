O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival
El popular evento musical en el Monte do Gozo publica los horarios de sus tres jornadas, donde actuarán estrellas como Linkin Park o Katy Perry
Lucía Martínez
Queda poco más de un mes para O Son do Camiño, que volverá a convertir el Monte do Gozo en el epicentro musical del país del 18 al 20 de junio de 2026.
Luego de conocer el cartel completo, liderado por Linkin Park, Katy Perry, Lola Índigo o DJ Snake, el festival más multitudinario de Galicia acaba de desvelar sus horarios, una de las peticiones más demandadas por los seguidores del popular festival compostelano.
Horarios O Son do Camiño 2026
Así quedan los horarios de los conciertos programados para cada una de las jornadas de O Son do Camiño 2026:
Jueves 18
Escenario Xacobeo
- The Molotovs - 17.30 a 18.20 horas
- Leire Martínez - 19.20 a 20.20 horas
- Dani Martín - 21.40 a 23.10 horas
- Michenlo - 1.00 a 2.30 horas
Escenario Estrella Galicia
- Habló Pablo - 16.55 a 17.30 horas
- Barry B - 18.20 a 19.20 horas
- Carlos Ares - 20.20 a 21.20 horas
- Katy Perry - 23.30 a 1.00 horas
Escenario Son Electro Repsol
- Aida Blanco - 19.00 a 20.30 horas
- Supergloss - 20.30 a 22.00 horas
- Barbara Lago - 22.00 a 23.30 horas
- MCR-T - 23.30 a 1.00 horas
- DJ Gigola - 1.00 a 2.30 horas
- Héctor Oaks - 2.30 a 4.00 horas
Viernes 19
Escenario Xacobeo
- D.Valentino - 17.25 a 18.10 horas
- Niña Polaca - 19.00 a 20.00 horas
- Biffy Clyro - 21.10 a 22.40 horas
- The Bloody Beetroots DJ Set - 1.05 a 2.20 horas
Escenario Estrella Galicia
- Corella - 16.45 a 17.25 horas
- Hoobastank - 18.10 a 19.00 horas
- Sexy Zebras - 20.00 a 21.00 horas
- Linkin Park - 23.00 a 1.00 horas
Escenario Son Electro Repsol
- Caste - 19.30 a 21.00 horas
- Viviana Casanova- 21.00 a 22.30 horas
- Hoonine - 22.30 a 23.30 horas
- Honeyluv - 23.30 a 1.00 horas
- Jimi Jules - 1.00 a 2.30 horas
- Carlita - 2.30 a 4.00 horas
Sábado 20
Escenario Xacobeo
- Sarria - 16.35 a 17.15 horas
- Carlangas - 18.00 a 18.50 horas
- Mvrk - 20.00 a 21.00 horas
- Guitarricadelafuente - 22.20 a 23.20 horas
- Afrojack - 00.55 a 2.25 horas
Escenario Estrella Galicia
- Ortiga - 17.15 a 18.00 horas
- Dorian - 18.50 a 19.50 horas
- Sen Senra - 21.10 a 22.10 horas
- Lola Índigo - 23.30 a 1.00 horas
- DJ Snake - 2.25 a 3.45 horas
Escenario Son Electro Repsol
- Tout Sanders - 19.00 a 20.30 horas
- Bego Martin - 20.30 a 22.00 horas
- Perel - 22.00 a 23.30 horas
- Li|Lu - 23.30 a 1.00 horas
- Patrick Mason B2B HAAi - 1.00 a 2.30 horas
Los datos
La duración típica de los conciertos en O Son do Camiño, al igual que ocurre en otros festivales, oscila generalmente entre los 60 y 90 minutos.
En esta edición, el concierto de mayor duración es el de Linkin Park, una de las apuestas más ambiciosas hasta la fecha del festival con dos horas de espectáculo. Coincide además con el día en el que es más caro asistir a O Son do Camiño si se opta por el abono diario.
Con todo, el concierto de mayor duración de la historia del festival sigue siendo el concedido por Green Day en la edición del 2024, con una duración aproximada de dos horas y veinte minutos.
Fue, además, el concierto inaugural que el popular grupo hacía de su gira mundial Saviors en España.
- El banquillo acerca al Deportivo al ascenso a Primera División: gana hasta siete posiciones en la clasificación gracias a sus revulsivos
- El Comité de Disciplina se ceba con el banquillo del Dépor: seis partidos de sanción para los ayudantes de Hidalgo
- La propuesta de los arquitectos Casabella y Sellier: Un teleférico sobre el puerto de A Coruña y tanques convertidos en centros culturales
- El local de A Coruña con el mejor bocadillo tradicional de España: 'Ha ganado porque es sencillo
- El CTA esquiva el penalti de Eddahchouri en su 'Tiempo de revisión': no analizan la polémica del Dépor-Leganés
- ¿Qué hace un barco abandonado en mitad de un monte de A Coruña?
- La Policía Local de Arteixo multa a un Bolt con 4.000 euros por realizar un servicio en el municipio
- Persecución a la piratería en A Coruña: dos bares deberán pagar una multa e indemnizar a LaLiga por emitir partidos sin autorización