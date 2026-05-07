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O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival

El popular evento musical en el Monte do Gozo publica los horarios de sus tres jornadas, donde actuarán estrellas como Linkin Park o Katy Perry

O Son do Camiño desvela los horarios de sus conciertos

O Son do Camiño desvela los horarios de sus conciertos / O Son do Camiño

Lucía Martínez

Santiago

Queda poco más de un mes para O Son do Camiño, que volverá a convertir el Monte do Gozo en el epicentro musical del país del 18 al 20 de junio de 2026.

Luego de conocer el cartel completo, liderado por Linkin Park, Katy Perry, Lola Índigo o DJ Snake, el festival más multitudinario de Galicia acaba de desvelar sus horarios, una de las peticiones más demandadas por los seguidores del popular festival compostelano.

Horarios O Son do Camiño 2026

Así quedan los horarios de los conciertos programados para cada una de las jornadas de O Son do Camiño 2026:

Jueves 18

Escenario Xacobeo

  • The Molotovs - 17.30 a 18.20 horas
  • Leire Martínez - 19.20 a 20.20 horas
  • Dani Martín - 21.40 a 23.10 horas
  • Michenlo - 1.00 a 2.30 horas

Escenario Estrella Galicia

  • Habló Pablo - 16.55 a 17.30 horas
  • Barry B - 18.20 a 19.20 horas
  • Carlos Ares - 20.20 a 21.20 horas
  • Katy Perry - 23.30 a 1.00 horas

Escenario Son Electro Repsol

  • Aida Blanco - 19.00 a 20.30 horas
  • Supergloss - 20.30 a 22.00 horas
  • Barbara Lago - 22.00 a 23.30 horas
  • MCR-T - 23.30 a 1.00 horas
  • DJ Gigola - 1.00 a 2.30 horas
  • Héctor Oaks - 2.30 a 4.00 horas

Viernes 19

Escenario Xacobeo

  • D.Valentino - 17.25 a 18.10 horas
  • Niña Polaca - 19.00 a 20.00 horas
  • Biffy Clyro - 21.10 a 22.40 horas
  • The Bloody Beetroots DJ Set - 1.05 a 2.20 horas

Escenario Estrella Galicia

  • Corella - 16.45 a 17.25 horas
  • Hoobastank - 18.10 a 19.00 horas
  • Sexy Zebras - 20.00 a 21.00 horas
  • Linkin Park - 23.00 a 1.00 horas

Escenario Son Electro Repsol

  • Caste - 19.30 a 21.00 horas
  • Viviana Casanova- 21.00 a 22.30 horas
  • Hoonine - 22.30 a 23.30 horas
  • Honeyluv - 23.30 a 1.00 horas
  • Jimi Jules - 1.00 a 2.30 horas
  • Carlita - 2.30 a 4.00 horas

Sábado 20

Escenario Xacobeo

  • Sarria - 16.35 a 17.15 horas
  • Carlangas - 18.00 a 18.50 horas
  • Mvrk - 20.00 a 21.00 horas
  • Guitarricadelafuente - 22.20 a 23.20 horas
  • Afrojack - 00.55 a 2.25 horas

Escenario Estrella Galicia

  • Ortiga - 17.15 a 18.00 horas
  • Dorian - 18.50 a 19.50 horas
  • Sen Senra - 21.10 a 22.10 horas
  • Lola Índigo - 23.30 a 1.00 horas
  • DJ Snake - 2.25 a 3.45 horas

Escenario Son Electro Repsol

  • Tout Sanders - 19.00 a 20.30 horas
  • Bego Martin - 20.30 a 22.00 horas
  • Perel - 22.00 a 23.30 horas
  • Li|Lu - 23.30 a 1.00 horas
  • Patrick Mason B2B HAAi - 1.00 a 2.30 horas
Público en el festival O Son do Camiño 2025 celebrado en el Monte do Gozo, Santiago.

Público en el festival O Son do Camiño 2025 celebrado en el Monte do Gozo, Santiago. / Antonio Hernández

Los datos

La duración típica de los conciertos en O Son do Camiño, al igual que ocurre en otros festivales, oscila generalmente entre los 60 y 90 minutos.

En esta edición, el concierto de mayor duración es el de Linkin Park, una de las apuestas más ambiciosas hasta la fecha del festival con dos horas de espectáculo. Coincide además con el día en el que es más caro asistir a O Son do Camiño si se opta por el abono diario.

Con todo, el concierto de mayor duración de la historia del festival sigue siendo el concedido por Green Day en la edición del 2024, con una duración aproximada de dos horas y veinte minutos.

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Fue, además, el concierto inaugural que el popular grupo hacía de su gira mundial Saviors en España.

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