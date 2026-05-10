La cinta española ‘La cena’, Premio Platino a la mejor comedia iberoamericana

El cine español se ha impuesto este sábado, 9 de mayo, con un total de trece galardones en la XIII edición de unos Premios Platino muy repartidos entre varios países, especialmente exitosos para Brasil y 'El agente secreto', de Kleber Mendonça que ha logrado el de Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Guion, además de otros cuatro reconocimientos.

La gala, que se ha celebrado en Riviera Maya (México), ha otorgado a España trece premios Platino de un total de 35, contando los que se han anunciado este sábado y los que se conocían desde el pasado mes de abril. De esta manera, España se ha impuesto a Argentina, que ha cosechado once, y a Brasil que ha recibido nueve Platinos, de los que siete pertenecen a 'El agente secreto', película de Kleber Mendonça que estuvo nominada a los Oscar y a los Goya.

El actor Carlos Torres y la actriz Cayetana Guillén-Cuervo han sido los encargados de presentar los XIII Premios Platino que han comenzado puntuales a las 20.00 hora local. En su discurso inicial, los presentadores han valorado positivamente a México, tras el cruce de declaraciones entre la presidente de este país, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó a la mexicana de "boicot". "Este territorio es unidad y orgullo sin arrogancia porque cuando el audiovisual iberoamericano se une, se expande", han comentado, antes de que se mostrasen sobre el escenario todas las banderas de los países iberoamericanos.

Los trece de España

El primer Platino español de este sábado ha llegado pasada la primera hora de la gala y ha sido para 'Sorda', de Eva Libertad, que se ha consagrado como Mejor Ópera Prima. La cineasta ha celebrado que este galardón es el cierre "perfecto" para el viaje que ha realizado la película, que ha conseguido, entre otros, tres Premios Goya. "Quiero compartirlo con todas las personas que han participado en el viaje de la película. y se lo quiero dedicar a toda la comunidad sorda, a sus familias, intérpretes de signos y a todas las personas que generan reflexión colectiva. La discapacidad se tiene que dejar de ver como un problema y ojalá se vea como la riqueza humana que es", ha sostenido.

Tras este galardón ha llegado el segundo para España. 'La Cena', de Manuel Gómez Pereira, ha sido reconocida como Mejor Comedia Iberoamericana de ficción. El galardón lo ha recogido el productor Cristóbal García que ha ensalzado la importancia de México y que ha pedido que se respete. "Somos muy afortunados por poder celebrar nuestro cine en México, país que queremos y respetamos muchísimo", ha comentado, lo que ha generado el aplauso del público.

El éxito español ha continuado con la joven Blanca Soroa por su papel en 'Los Domingos', que le ha valido ser la Mejor Interpretación femenina, un galardón que le ha dado un "subidón" y que no se esperaba. "Estos meses siempre me preguntan qué me ha dado 'Los Domingos', y siempre pienso que es un viaje brutal, pero que no sería así sin las personas que me han acompañado. Mis compañeras de reparto no han podido ser mejores maestras. Patricia López, fue muy fácil quererte como una tía", ha pronunciado.