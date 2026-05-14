Aina Clotet presenta 'Viva' en Cannes: "Me parece muy necesario reírse de una misma"

El primer largometraje la actriz dirige, ‘Viva’ -también lo protagoniza-, cuenta la historia de Nora, una mujer que siente la urgencia de vivir intensamente tras superar un cáncer. Ambientada en un futuro cercano marcado por la ausencia de lluvias, el deterioro de la salud mental y los avances científicos que prometen alargar la vida humana, la película acaba de presentarse en una de las secciones paralelas del festival de Cannes, la Semana de la Crítica .

Su película habla de asuntos tan serios como la enfermedad, la salud mental y los efectos del cambio climático pero, aun así, tiene un tono liviano y por momentos cómico. ¿Por qué decidió adoptarlo?

El tono me obsesionó desde el principio. Para mí el humor es una herramienta esencial para enfrentarme a la vida, y los cineastas que más me inspiran son aquellos que se comunican a partir de la ligereza. Valoro mucho que una película logre transportarme a lugares profundos con sencillez y sin excesos de pretensiones. Me parece muy necesario reírse de una misma, y por eso creí que era apropiado abordar temas como la sequía, el cáncer y el miedo a la muerte a través de una protagonista que se comporta de forma muy errática.

La actriz y directora catalana Aina Clotet, que presenta su largometraje 'Viva' en la edición 79 del Festival de Cannes dentro de la sección Semana de la Crítica, este jueves. / Edgar Sapiña Manchado / EFE

Gracias a esa sencillez de la que habla, ‘Viva’ también evita caer en el didactismo, tan habitual en el cine que habla de cosas importantes...

Yo no soy quién para dar lecciones a nadie ni para proponer soluciones fáciles a problemas difíciles. Precisamente por eso me interesa tanto construir personajes que se equivocan. Me han reprochado que la protagonista de la película es una mujer que no cae bien, pero es que yo no pretendo que caiga bien. Quiero que el espectador entienda sus miedos y sus motivos, que me parecen muy humanos. Todos nos equivocamos, ¿no es así?

¿Siente que, a estas alturas, aún perdonamos más fácilmente los errores de los personajes cinematográficos masculinos que los de los femeninos?

Por supuesto. Me parece que siguen sin existir suficientes películas protagonizadas por mujeres zen, personajes femeninos que atraviesan procesos vitales. Creo que es muy necesario cometer errores, porque nos pueden dar la oportunidad de aprender. Y por eso he querido hacer una película luminosa, que agarre al espectador de la mano, y le transmita fuerza, serenidad y ganas de vivir; que le transmita la importancia de tratar de vivir lo mejor que podemos, y de tener piedad hacia nosotras mismas.

Un momento de la película 'Viva', dirigido y protagonizado por Aina Clotet. / Funicular Films / ACN

Nora tiene el cuerpo mutilado a causa del cáncer, y a lo largo de la película protagoniza varias escenas de sexo y denudez. ¿En algún momento se planteó que otra actriz diera vida al personaje en lugar de usted?

En realidad, cuando empecé a escribir la película, hace muchos años, ni me planteé que la protagonizaría yo misma. Pero pasó el tiempo y me di cuenta de que mi edad se acercaba a la que había previsto para el personaje. Muchas actrices maravillosas aspiraron a interpretarlo, pero eran demasiado jóvenes y, además, debo reconocer que me moría de ganas de meterme en su piel. Sabía, eso sí, que durante el rodaje sería complicado compatibilizar el rol de directora, que es más mental, con el de intérprete, que se apoya más en el instinto. En el proceso, inevitablemente, hubo momentos de conflicto entre ambos, y generalmente se impuso el criterio de la directora.

¿Cómo va a afectar su trabajo como directora a su trabajo como actriz?

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Yo descubrí mi amor por la escritura en la universidad, y entonces ya intuí que algún día querría dedicarme a la dirección, pero durante mucho tiempo estuve centrada exclusivamente en mi facte actoral. Solo sé que tengo muchas ganas de seguir dirigiendo, y también que me encanta actuar. Dicho de otro modo, quién sabe.