Festival de cine
Almodóvar: "Debemos enfrentarnos a Netanyahu"
El cineasta manchego ha presentado en Cannes 'Amarga Navidad', su vigésimo cuarto largometraje
Nando Salvà
“Lo peor que podemos hacer es permanecer en silencio; tenemos la obligación moral de alzar la voz sobre todas estas cosas y debemos enfrentarnos a Netanyahu”, ha sentenciado hoy Pedro Almodóvar en el Festival de Cannes, en un encuentro con la prensa durante el que ha lucido un pin en el que se leía el mensaje Free Palestine. “En Europa tenemos leyes, hay ciertos límites. Tenemos que actuar como un escudo frente a esta locura”, ha añadido el director antes de concluir su intervención con una exhortación, “¡Europa nunca debería someterse a Trump!”, que ha provocado una tormenta de aplausos entre los periodistas.
El manchego, que anoche presentó ‘Amarga Navidad’ en el certamen, ha pronunciado esas palabras tras ser preguntado por su opinión acerca de la censura que se sufre en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump y la controversia surgida en Francia después de que el CEO de Canal+, Maxime Saada, afirmara que vetará a aquellos artistas —entre ellos la actriz Juliette Binoche y los cineastas Arthur Harari y Bertrand Mandico— que firmaron una carta abierta en la que hacían pública su protesta contra el creciente control de los sectores franceses del entretenimiento que ejerce el principal accionista de la compañía, el magnate Vincent Bolloré. “No quiero juzgar a nadie, pero creo que los artistas tienen que pronunciarse sobre la situación en la que viven dentro de la sociedad contemporánea”, ha asegurado también Almodóvar. “El silencio y el miedo son síntomas de que las cosas van mal, una señal grave de que la democracia se está desmoronando. Nosotros, los que tenemos posibilidad de hacerlo, tenemos el deber de hablar sin eufemismos y a cara descubierta. Tenemos la obligación moral”.
¿Se plantearía Almodóvar rodar una película sobre el actual auge de la derecha en el mundo?, le ha preguntado alguien durante el acto, y su respuesta no ha descartado esa posibilidad: “Quiero descubrir un universo diferente al mío. Me gustaría cambiar de dirección y de caminos. Definitivamente, necesito un cambio de rumbo, porque ‘Amarga Navidad’, creo, es la película definitiva sobre mí mismo”. El vigésimo cuarto largometraje del cineasta, es también el séptimo de su carrera que compite en un certamen en el que ya obtuvo el premio a la Mejor Dirección por ‘Todo sobre mi madre’ (1999) y el premio al Mejor Guion por ‘Volver’ (2006). Tras su proyección en la apabullante sala Lumière del Palais des Festivals, la película obtuvo una ovación de siete minutos.
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