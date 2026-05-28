Real Academia Española
El periodista y escritor Álex Grijelmo, candidato a ocupar la silla 'o' de la RAE
El pleno ha propuesto al periodista para ocupar la vacante que quedó libre tras el fallecimiento de Antonio Fernández de Alba
Redacción
El pleno de la Real Academia Española (RAE) ha proclamado este jueves la candidatura del periodista y escritor Álex Grijelmo para ocupar la silla o, vacante desde el fallecimiento del académico Antonio Fernández de Alba el 7 de mayo de 2024.
La lectura de los elogios y méritos del candidato se efectuará en el pleno del 4 de junio, y la votación se llevará a cabo el 11 de junio, según ha informado la RAE en su página web.
Su candidatura ha sido avalada por tres académicos, tal y como estipulan las normas de ingreso: Juan Luis Cebrián, José Antonio Pascual y Salvador Gutiérrez Ordóñez.
Grijelmo (Burgos, 1956) ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el diario 'El País', con cargos como redactor jefe de las áreas de Madrid, Sociedad y Deportes, y fue el responsable del libro de estilo de este medio.
Ha sido director periodístico de la cadena de periódicos locales y regionales del grupo Prisa, director general de Contenidos de Prisa Internacional y desde 2018 dirige la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.
Entre 2004 y 2012 fue presidente de la Agencia EFE y, desde este cargo, impulsó la creación de la Fundación del Español Urgente en 2005. Es autor de numerosos libros sobre el lenguaje, como 'El estilo del periodista' (1997), 'Defensa apasionada del idioma español' (1998) y 'El genio del idioma' (2004).
El pleno de la RAE cuenta con un total de cuarenta y seis sillas. Actualmente, está también pendiente la lectura de los discursos de ingreso de la filóloga Cristina Sánchez López, elegida para ocupar la silla p, vacante tras el fallecimiento de Francisco Rico, y la del escritor Sergio Ramírez, quien ocupará la silla L, que dejó vacante Mario Vargas Llosa.
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