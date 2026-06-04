Óbito
Muere la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora del popular cómic 'Persépolis', a los 56 años
La historietista "murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", han señalado sus familiares en un comunicado
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EFE
París
La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis', falleció a los 56 años, según informaron este jueves sus allegados.
"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.
Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con 'Persepolis', autobiografía gráfica que relata su infancia en Irán durante la Revolución Islámica, y que fue adaptada al cine en 2007.
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